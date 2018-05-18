〈北部〉《桃園》具「特殊功勳」過關 68歲宓博多當台灣人

2018-05-18

〔記者陳昀／桃園報導〕來自西班牙的輔仁大學西班牙語文學系副教授宓博多，卅多年前為了追愛移居台灣，一九九一年他推動獨步全國的西班牙語互動式教學，身影遍及各大專院校，並長期參與有六十五年歷史的「北極星童軍團」的教育志工，成為桃園市第一個符合國籍法「特殊功勳」要件，歸化為國民，昨從市長鄭文燦手中接下身分證，成為正港台灣人！

全市首位申請成功 順利拿到身分證

市府民政局戶政科專員徐慧齡指出，前年底國籍法修正通過後，只要具有特殊功勳者與高級專業人才，歸化我國籍後不需放棄原國籍，也能取得身分證，今年蘆竹區戶政事務所受理宓博多的申請，他如願成為全市第一人。

為愛走天涯 來台任教西班牙語

六十六歲的吳美惠說，她大學畢業那年前往西班牙留學，在當地與大她兩歲的宓博多相戀，回台前宓博多向她求婚，她回了一句「想娶我就來台灣」，沒想到宓博多真的來了，兩人於一九八一年結婚，一九八四年宓博多取得台灣居留證，並在輔大等大專院校教授西班牙語。

編纂互動式教學 培育外交長才

鄭文燦指出，宓博多擔任輔大西語系主任期間，推出互動式西語教學，並編纂統一教材，還普及其他學校，因此培育許多外交長才與經貿代表，對台灣貢獻良多，希望未來能與桃園市各級學校合作。

宓博多說，以往在台灣教授西班牙語的大多為神父、修女，教學以書籍為主，但他著重活用與口說，比較活潑、生活化。他說，最喜歡的是台灣的人情味，雖然有居留證，仍渴望那份認同感，等了卅多年終於拿到身分證，真的很開心！

「我們都叫他計程車司機！」吳美惠笑說，一家人定居在蘆竹區，熱愛台灣小吃臭豆腐、蚵仔煎的宓博多，講到在地美食比她還熟門熟路，她和三個女兒還要仰賴他，才能吃在地美食。