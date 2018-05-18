〈北部〉比賽不怕雨來亂 宜運田徑場擬孵「小巨蛋」

2018-05-18

經費20至47億 希望列入前瞻建設

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭多雨，缺乏雨天可以運動、比賽、辦活動的場所。宜蘭縣政府計畫將宜蘭運動公園田徑場改造成「小巨蛋」，提出拆除重建、膜構屋頂等方案，興建費用廿億元至四十七億元不等，已向體育署提報計畫爭取經費，希望列入前瞻建設核定，匡列預算執行。

缺乏體育場館 大型賽事最怕下雨

宜蘭運動公園占地廿八公頃，是縣民很重要的運動、休閒與遊憩場所。只是宜蘭常下雨，縣內沒有大型體育場館，每次舉辦重要活動或大型賽事，都得擔心下雨問題，今年國慶晚會要在宜運田徑場舉行，就讓人擔心「天公不作美」；下雨天，縣民也無適當運動場所。

宜運田徑場觀眾台可容納一萬五千人，民國六十九年完工啟用迄今已三十八年，建築老舊。縣府評估有拆除重建、補強兩方案，縣府表示，不管採取哪個方案，都要一併解決「雨天」問題。

縣府指出，最直接方式就是拆除重建打造「小巨蛋」，但工期較長，施工期間會影響民眾運動休閒權益，經費約四十七億元，好處是全新建築，結構安全，不必再擔心建物老舊與年限問題。

縣府爭取重建 或採膜構屋頂方案

若不拆除重建，除了建物必要的補強，縣府另提出四個方案，以膜構方式設置「薄膜屋頂」，也就是要在田徑場加蓋屋頂。分別是一、「膜構田徑場」只蓋看台屋頂，經費約廿億元；二、「膜構光電玻璃田徑場」，同樣只設看台屋頂、但結合光電板發電，經費廿三億元；三、「全覆蓋膜構田徑場」，將整個田徑場裝設屋頂，經費三十六億元；四、「全覆蓋膜構光電玻璃田徑場」經費四十億元；所謂「膜構」是使用薄膜材料，玻璃纖維膜材，與鋼構屋頂不同。

縣府希望爭取拆除重建，其次是「全覆蓋」屋頂，才能真正解決雨天問題；若只覆蓋看台，那比賽與活動場地，還是會受到下雨影響，並未真正解決問題。