〈北部〉關埔國小開學後續施工 竹市議員關切安全

2018-05-18

全部工程後年才能完工

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市新建學校關埔國小，B區教室預計八月底完工，提供首屆小一新生八個班級使用，但所有工程二○二○年才能完工，市議會市政考察昨天前往工地了解，議員們憂心校園內仍在施工恐有落塵、噪音問題，並影響學童安全。

市府︰設護欄、防護網

市府工務處長陳永源表示，A、B兩區將會用護欄圍起，確保學童安全並設置防護網防止落塵，也會從離教室較遠的地方先做，降低工程噪音。

關埔國小二○二○年興建完成，共將有六十間教室，其中B區教室預計八月底完工，招收八班學生，A區工程預計明年六月完工，未來會增兩個班，規模達到每個年級十班、共六十班。

議員關心學童是否有足夠的活動空間與運動場地，並要求市府因應關埔地區人口成長，要有長遠規劃，國中部分也須未雨綢繆。

陳永源表示，除了有一千三百五十坪大草原，還有體育館及多種球場；議長謝文進總結議員意見說，為維護學童就近入學的權益，應先預估就學人數，合理配置每班學生人數，避免教室不足，造成居住在關埔國小旁的學童無法就讀。

另外，議員們考察耗資近六億元的百年新竹公園整建改造工程，關切進度；市府城市行銷處長顏章聖表示，新竹公園部分景觀改造工程六月底可完工開放，預計年底全數完成；動物園再生計畫則要到明年三月才能完工。

顏章聖表示，新竹公園的外環人行步道已完成，百年大道的櫻花林也即將完工，未來每年預估可吸引四十萬人次到訪。議員們要求市府因應未來觀光人潮，規劃足夠的停車空間。