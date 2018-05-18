〈北部〉頭份農地疑倒廢土 民憂污地下水

2018-05-18

刺鼻酸臭味 地方憂含化學物質

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市興埔段一處約○‧六公頃農地，近一個月來疑遭人傾倒廢土，不肖業者先掘開整片農地土壤逾兩米深，將疑似含有化學物質的廢土倒入坑內，再將土壤回填，遇雨天表層土壤軟化，空氣中便瀰漫刺鼻酸臭味。民眾、民代一個多月來屢向苗栗縣政府投訴，卻遲未獲改善，痛批苗縣府「太消極」。

挨批消極 縣府初判土石方將開罰

苗栗縣環保局廢棄物管理科表示，於四月初時接獲檢舉，有派人現勘，初判是遭傾倒土石方非廢棄物，由頭份市公所依違反土地使用規定向苗縣府農業處查報，農業處清查確認無合法傾倒申請紀錄，確認違規後移交地政處，地政處已行文地主及行為人，將依違反區域計畫法第廿一條，處以六萬至卅萬罰款。

但附近居民抨擊說，進一個月來常看到怪手、砂石車進出，怪手將農地深掘約一層樓高，將成分不明的黑色土石堆入坑中，再以原有的農地土壤覆蓋，藉此規避查緝，而苗縣府僅會勘一次後就未再追蹤，態度消極。

公所籲縣府加強取締 連續開罰

居民質疑，若業者僅傾倒一般農用土石，何須將大片農地挖開掩埋，且每次雨後當地空氣瀰漫刺鼻酸臭味，懷疑傾倒的物質恐含化學成分，擔心污染附近農田及地下水。

頭份市公所曾以毀損道路向業者開罰六千元，但難以嚇阻，昨天再邀相關單位到場會勘，苗縣府卻無人出席，頭份市長徐定禎呼籲苗縣府應加強取締、連續開罰至業者恢復原狀。

苗縣府地政處地用科說，已確認違規事實將開罰，但不清楚行為人背景及傾倒土石成分。環保局廢棄物管理科則稱，因為該農地產權屬私人所有，無法擅自開挖採樣，後續會再與農業處會商，擬再到場現勘並徵求地主同意，挖開土壤採樣，釐清內容物成分。