〈北部〉《桃園》71級分上台大法律 吳廷宇面試有「撇步」

2018-05-18

〔記者陳昀／桃園報導〕大學個人申請入學昨天放榜，桃園各市立高中共有八五四人錄取國立大學，六十六人錄取台灣大學，武陵高中六十五人、桃園高中一人；錄取台大法律的武陵高中學生吳廷宇，家中經濟狀況雖然不穩定，但他自己找獎學金、公費營隊等資源來充實備審資料，學測七十一級分雖未特別突出，面試時誠懇態度及學習動機受到青睞。

吳廷宇表示，他三歲時生父就過世，繼父的工作也不穩定，從小學習環境、經濟狀況都不如其他人，但他積極尋求公費資源，上高中擔任班聯會學生權益幹部後，接觸許多法律相關議題而立定目標，後續參與法律相關講座、研讀專欄，更事先擬定未來研究方向，也向面試教授充分展現這些企圖心。

書審資料著重思辨能力 面試條理分明

吳廷宇說，準備審查資料時，透過舉例來證明自己的思辨能力與系組興趣，面試時教授就不會再要他自我介紹，如此就把時間留下來深入討論專業潛能，而他答題時也採取「開標、論述、小結」等方式來維持條理分明，希望未來能從事律師或法務人員，幫助更多人。

武陵高中同班的林芳儀、游允箴分別考上台大電機、機械系，是理工科難得的「嬌點」，她們分享說，第二階段考試時，在一百多名考生中，女考生只有個位數，著實讓她們嚇一大跳。

考上台大獸醫系的賴爰凱說，高一時撿到的流浪狗「芝麻」有膀胱結石，帶牠就醫過程中，體認到「想要守護動物就得好好瞭解牠」，因此立定獸醫志向，高二還主動申請到動物醫院實習。

全市市立高中今年有三七三二人報名個人申請入學，二四八四人錄取，錄取率最高為龍潭高中九十一．五％；錄取國立大學人數以武陵二七九人最多、桃高一七一人居次、陽明高中一三一人第三、內壢高中九十二人第四，都表現不俗。