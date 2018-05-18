〈北部〉《桃園》弱視趴著苦讀 許曜筑錄取高師大

2018-05-18

身障特考錄取成大

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園高中學生許曜筑從小就因黃斑部病變，雙眼視力只有○．○八，弟弟也是重度身障、臥床在家，她憑藉努力、樂觀的精神，個人申請入學錄取高雄師範大學體育系，也透過身障特考錄取成功大學心理系，希望告慰前年癌逝的父親。

中度腦麻的蔡佩洳，把同因罹患腦麻、去年考上台灣師範大學的學姊林美榕視為榜樣，今年也考取台師大公民教育與活動領導系。

許曜筑說，因為視力不佳，她必須讀特製的大字課本，或得使用擴視機，有時甚至要趴著才看得到，但從小到大早已習慣，她也無畏視力不佳帶來的不便，嘗試各類運動，最擅長的就是跑步，為此報考體育學系；她說，會再報考成大心理系，是因為樂於傾聽朋友心事，希望能嘗試學習專業。

許曜筑說，父親從小就天天陪她上下學，也教會她樂觀、淡然面對一切的態度，雖然唯一的弟弟罹患水腦症、長期臥床，父母也從不抱怨，她高一時父親發現直腸癌末期，努力治療仍不敵病魔，她也隨著時間慢慢接受事實，但相信在天上的爸爸，現在一定會為她高興。

昨天一放榜，許曜筑的媽媽先她一步上網查榜，還傳訊息告訴老師：「曜筑一定會很高興！」許曜筑說，媽媽一直以來都過得很辛苦，但仍凡事都想到她，讓她很感激。

腦麻蔡佩洳以學姊為榜樣 考取台師大

蔡佩洳仰賴輪椅代步，因為行動不便，讀書花的時間總比別人長，但她鍥而不捨，去年看到同樣罹患腦麻的學姊林美榕考取台師大，自此訂立目標，在林美榕的指導下，也考上同一所學校。她說，父親在桃園客運擔任司機，努力讀書是想回報父母的辛勞。