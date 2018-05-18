〈中部〉大學個申／AI產業夯 台中一中、女中學生勇於挑戰

2018-05-18

申請電機與資工科系人數增加

〔記者張軒哲、蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕大學個人申請入學放榜，台中女中今年申請台清交成等頂尖大學電機與資工相關科系人數比去年增加廿人，中一中也約增十人，學生多嗅到ＩＴ與ＡＩ產業趨勢，勇於挑戰理工。

大學個人申請放榜，台中一中今年有四五七人錄取，其中錄取台大有七十二人、錄取清大有四十一人，卅九人錄取交大，有五十五人錄取成大，十六人錄取政大，另有四十六人錄取包括醫學、牙醫、中醫等醫學相關科系。

台中女中則有二六四人錄取，卅四人錄取台大、清華廿四人、交大十一人、成大廿八人，政大十七人，另卅二人錄取醫學相關科系。

台中女中教務主任陳元泰指出，可能受到產業發展趨勢改變影響，電機、資工系佔產業重心，像是ＡＩ產業及大數據應用愈見廣泛，影響學生選填志願情況，往年頂多個位數學生選填電機資工，以去年為例，申請入學階段錄取台清交成等頂尖大學的電機、資工等ＩＴ產業相關科系學生數約九人，今年一口氣成長到廿九人，增加廿人之多。

台中一中也比去年增加約十人，一中教務主任廖財固指出，應與學生考量興趣及未來發展性有關。

其中台中女中同窗好友陳莕蓁與曾訪晴皆錄取交大電機、電機資訊，廖珮汝錄取清華資工，三人除因興趣選擇電機與資工系外，也表示近年國際積極發展ＩＴ與ＡＩ產業討論多，加上大數據運用日漸廣泛，未來也想挑戰相關產業。

錄取成大電機的蕭珮珊也說，看到ＡＩ產業趨勢，畢竟畢業後出路重要，因此選擇讀電機。

台大錄取生選擇出國念大學

除了國內大學外，台中一中也有學生選擇出國求學，包括莊驊軒與張恩睿除錄取台大政治系等國內大學外，也各申請國外大學志願，兩人評估後決定攜手前進美國密涅瓦大學，因該校安排學生每學期到不同國家的城市學習，盼大學時期就走向國際拓展視野。

不過，已申請到香港大學的郭芳綸幾經評估後，決定選擇台大國企系升學，他說，因還未確定未來志向，留在台灣求學也摸索興趣，大學畢業再出國也不遲。

清水高中表現亮麗，截至昨日，統計繁星推薦、申請入學、軍校招生、大學獨立招生等各項管道，共有三三四人已錄取，有一三二人錄取公立大學，台大二人，清華與成大各四人、交大、政大與高雄醫學大學醫學系各一人；另音樂班有十五人錄取台師大音樂系及台北藝術大學等。明道高中則有三六一人申請入學上榜，第二階段的通過錄取率近九成。