〈中部〉新住民之女 錄取政大、金大

2018-05-18

〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕大學個人申請放榜，中興高中四十五人錄取國立大學，其中陳秀玲、陳琇嫆兩位新住民之女如願錄取政大和金門大學。竹山高中美術班和南投高中音樂班則分別有多人錄取國立大學。暨大附中錄取國立彰師大的廖子豪同時申請到德國的大學，將選擇赴德唸書。

國立中興高中錄取國立大學學生中，包括白茗云、張家芳分別錄取成大航太系、中文系、藍士傑清大人文社會系及陳秀玲政大政星甲組，另林政廷尊重父親建議，錄取中央大學土木系。

校方從榜單也發現，學生的自主性愈來愈高，像曾獲國際養生大賽金牌，是南投市知名肉圓店第三代的許順皓，錄取台北市立大學衛生福利系，他說，他每天陪八十歲的阿嬤，最想為老人家做點事，將來希望投入長照產業，給老人家快樂的晚年。

而南投高中有七十五名學生上榜，其中錄取清大、台北藝術大學、台灣藝術大學等國立大學的十人中，音樂班便占了八人。竹山高中則有六十七人上榜，十五位錄取國立大學的學生之中，美術班占了六位，其中董幸倫、鄭景澤及羅銧啟都上台灣藝術大學。

暨大附中有洪千千和余宗翰各錄取嘉義大學和聯合大學；旭光高中則有七人錄取國立大學，以黃冠勳上交大土木系、賴奕均及王凱恩錄取國立嘉義大學體育系表現最佳。