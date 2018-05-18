〈中部〉努力翻轉命運 原民生考上交大

2018-05-18

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕大學個人申請放榜，南投縣立旭光高中原住民學生黃冠勳，如願錄取國立交大土木系，另也通過警大第一階段篩選，他開心地說，兌現「認真考上好的大學」的承諾，未來會繼續努力翻轉命運和扭轉大家對原住民的刻板印象。

童年辛苦 不停搬家

黃冠勳笑說自己是布農族和排灣族的「混血兒」，幼年時期住在台東，三、四歲時爸媽離婚，從此跟著媽媽不停地搬家，直到上小學後，媽媽再婚，才在南投縣草屯鎮安定下來。

謹記母親叮嚀 品學兼優

黃冠勳的媽媽是布農族原住民，因沒有很高的學歷，年輕時求職非常辛苦，他說：「媽媽要我靠自己的努力翻轉命運！」，因此從小學開始媽媽和繼父都要求書要唸好，品德也要好，將來能有穩定的工作，在社會上可以抬頭挺胸。

媽媽的叮嚀一直謹記在心，即使上了高中，仍要求自己段考都要維持班上前五名，同時也培養自己有服務別人的能力，高二被同學選上自治會長，那一年的磨練感覺成長很多。

通過警大第一階段篩選

這次個人申請黃冠勳最想上的就是國立交通大學土木系，早上接到錄取的通知，他說：「興奮到想跳起來」。他另外也通過警大第一階段篩選，下旬要面試和體能測驗，黃媽媽最想他當警察，他說，等警大放榜再做決定。

天性樂觀幽默的黃冠勳，其實仍會介意被別人貼上「因為是原住民，所以…」的標籤，同為布農族原住民的校長何光明很能體會他的心情，他特別鼓勵黃冠勳，只要持續努力，甚至比別人更認真，有一天就能用實力來撕掉別人貼上去的標籤。