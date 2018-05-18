〈中部〉虎尾高中多元入學亮眼 12人上台大

2018-05-18

〔記者廖淑玲、詹士弘／雲林報導〕大學個人申請統一分發昨天放榜，虎尾高中準台大新生多達十二人，打破歷年紀錄，合併多元入學放榜該校五人錄取醫學系，其中有一人是台大醫學系繁星榜首；正心八人、斗六高中七人醫學系，兩校各有四人上台大。

吳婷茹 台大醫學系繁星榜首

昨天大學申請統一分發放榜，虎尾高中周家伃錄取台大獸醫系，洪子祐、吳甲乙台大電機工程系，朱灝宇台大農業化學系，加上先前多元入學已放榜名單，虎高已有十二人次、五人錄取各校醫學系，其中吳婷茹是台大醫學系繁星榜首；共十二人考上台大。

虎高錄取醫學系有吳婷茹台大醫學系，王湘晴陽明醫學大學醫學系，謝承熹高雄醫學大學醫學系，王建勳國防醫學院醫學系，吳柏諺台北醫學大學醫學系。

虎高學測滿級分的許煌浚喜歡數理思考，捨醫科選擇台大電機系；七十三級分黃楷晴生物科表現突出，不願當醫生，以榜首選讀台大生命科學系，想當生物學家；三年都領助學金的陳婷伊考上清華資工，未來希望能改善家中經濟。

正心8人、斗高7人上醫學系

正心高中陳德範陽明醫學系、劉凡維北醫大醫學系、吳宜蓁長庚醫學系、楊婉榕、林督凱、廖培妤高醫大醫學系、黃詠心輔大醫學系、程雅微中山醫大醫學系，另有四人錄取中醫系、牙醫系，頂尖國立大學卅七人。

正心錄取台大有栗煒庭獸醫系、許芳源機械工程系、沈佳慧財務金融系、葉明茵國際企業系，其中沈佳慧另錄取香港大學及香港中文大學，可能選擇留學香港。

斗六高中李淂賢陽明醫學系及中國醫藥大學醫學系、賴品任北醫大醫學系、陳弘益長庚醫學系、國防醫學院醫學系、周佩儀中山醫大醫學系、鄭祺丰、吳源勳輔大醫學系、廖泳錡北醫大醫學系及高醫大醫學系；錄取台大為鐘晨瑋大氣科學系、蘇柏豪工商管理系、張韶棋生化科技系、賴哲緯機械系。