〈中部〉退休校長組隊 巡迴偏鄉推「創客」

2018-05-18

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港國小退休校長沈淑貞與丈夫中正大學退休教授黃德舜，去年退休後仍熱愛教育工作，笑稱「人生六十再開始」，成立「德田社會企業公司」，組成創客教學團隊，今年以來致力於推動創客教育，把教育資源帶入偏鄉小校，為偏鄉學子帶來更多翻轉未來的可能性。

沈淑貞與丈夫 盼翻轉偏鄉學子

沈淑貞說，「Maker」翻譯成中文稱創客或自造者，目前是教育部推動的重要政策，讓教師理解新的教學方法，培養學生遇到問題時思考解決，養成動手做的習慣；她去年退休時六十歲，與同樣退休的丈夫商討後，決定投入資金成立社會企業，購買多台創客教育教學器材，進行偏鄉教學。

嘉義縣在民雄國中設立自造者教育中心，但偏鄉小校少有資源，為補不足，沈淑貞找來退休主任郭秀芳、丁泓勛、董美麗等人合組團隊，今年起巡迴為教師授課培訓，最近到布袋鎮景山國小、番路鄉大湖國小，許多老師第一次使用微型車床、鋸床及磨床等機具製作作品，直說「自己都想買一台來玩」。

竹崎高中 8月成立自造教育中心

竹崎高中獲教育部補助九百萬元，八月將成立嘉義縣國中小自造教育及科技中心，校長郭春松說，將添購機器人、機電整合、數位製造、傳統工藝電動機具等設備，服務師生並支援嘉縣山區中小學，提供教師科技領域技能研習，將課程帶回原校實施，嘉惠山區師生。

竹崎高中創客教室教師社群成立半年，由洪芷吟、沈正一、郭仁能等老師帶領成員使用雷射切割機、3D印表機，其中，黃信明老師帶領玩空拍機，讓教師對於新課綱科技領域有更多了解；竹高昨辦理「諸羅藝術創客研習—小提大作網版印刷藝術課程」，嘉義地區國高中教師利用網版印刷設備印刷手提袋和衣服，感到新鮮又有趣。