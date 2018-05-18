〈中部〉自帶4至6歲幼兒 中市議員促納育兒津貼

2018-05-18

〔記者黃鐘山／台中報導〕中央擴大發放育兒津貼，市議員昨在議會質詢中，除要求托育一條龍應升級政策目標成催生助養外，也認為自帶四至六歲幼兒的爸媽應納入育兒津貼。市府社會局長呂建德說，將整合中央資源推出托育一條龍二．○升級版，持續強化托育環境。

市議員陳淑華說，中市生育率去年下滑到千分之八．七六，托育一條龍受益孩童的覆蓋率只有三成多，既然中央已擴大發放育兒津貼，市府應升級嬰幼兒政策，從健全托育、縮短婦女離開職場的時間，調整目標為催生助養，讓台中新生兒越來越多。

呂建德回應，托育一條龍從供給面及需求面兩個指標來看，初期目標皆已達成，保母、托嬰中心、幼兒園的數量都有顯著成長，家長的育兒費用也大幅降低，零至二歲覆蓋率約為十八％，二至五歲約是七十六％，台中成為友善育兒城市。

呂建德說，將整合中央資源推出托育一條龍二．○升級版，持續強化托育環境，提高教保員素質及增加托育機構，將善用學校閒置空間，有效降低公辦民營成本，合理管制價格，降低費用，目前已加速研擬，希望近期內公布。

市議員蔡雅玲、謝志忠和張玉嬿則說，北市五歲以下的幼兒若由父母自己帶，每年有三萬元育兒津貼，台中托育一條龍失落的一角就缺這個，全職爸媽無補助。三年多前就向市府力爭過，當時社會局表示預算高達卅億元，無力實施。三位議員強調，現在中央津貼發到四歲，中市若補助四至六歲全職爸媽育兒津貼，不到億元即可達成，應儘速辦理，讓全職爸媽也能在托育一條龍裡找到幸福。

市府：約3千多人 每年預算近億

呂建德說，四至六歲自帶幼兒約三千一百多人，每月發放二千五百元，每年需九千五百多萬元；當時沒有補助全職爸媽，確實是金額太高，現在只要財政允許，全職爸媽育兒津貼的需求值得投資，「一加一大於二」，社會局願意重新研擬，盼讓托育一條龍更圓滿。