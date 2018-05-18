〈中部〉路挖3年半才鋪平 大里公所：2年內不准挖

2018-05-18

民眾都希望：「不要再挖了！」

〔記者陳建志／大里報導〕大里區美群路下水道工程於二○一四年十月就動工，因包商財務出問題停擺，隔年底重新發包，卻經歷住戶抗爭，經水利局保證安全無虞才復工，並在去年四月完工；沒想到台電又發現之前做好的地下管線遭破壞，再次開挖修復，直到上月底終於完工，大里公所近日發包完成柏油重鋪，昨天並安排工程督導抽驗。前後施工長達三年半，崎嶇的路終於平了，民眾都希望：「不要再挖了！」

歷經解約、重開挖 昨工程抽驗

大里美群路下水道二○一四年十月開工，沒想到才開挖工作井沒多久，包商財務就出狀況，市府依契約解約，並在二○一五年底重新發包，但隔年初要復工時，附近居民擔心房屋結構受損出面阻撓，最後在水利局和區長聯手背書安全無虞才順利復工。

因施工期間開挖數處工作井，民眾通行不便頻抱怨，沒想到下水道二○一七年四月完工後，台電卻發現已完工的地下涵管，在下水道施工時遭破壞或阻塞，造成電纜線無法穿越，只好再度開挖打通，因整條路不斷開挖施工，民眾抱怨連連，包括市議員林碧秀、李天生、張芬郁和塗城里長黃仁耀、瑞城里長蔡昭奮等人不斷關心進度，直到上月底台電終於完工。

大里公所副區長劉駿宏表示，過年前先進行路基改善，近日從美群橋頭到光明路口，進行全長約七百九十公尺的柏油路面重鋪工程，強調除非是意外破管搶修，以及民生水電管線申裝，否則兩年內不准開挖施工。

昨天並邀請前中興大學土木系教授徐登文，針對新鋪路面進行平整度和鑽心取樣試驗，初步發現平整度符合規定，新鋪的厚度也超過五公分，將把鑽心樣本送到實驗室，進一步針對含油量，以及壓實度進行檢測。