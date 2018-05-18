〈中部〉新中橫望高坍方交管半年 地方盼建隧道

2018-05-18

〔記者劉濱銓／南投報導〕台廿一線新中橫公路信義鄉草坪頭往塔塔加的望高路段，因一一五．五公里處邊坡大規模坍方，以致進出必須配合交管整點放行十分鐘，自三月起交管至今，又因梅雨導致崩坍擴大，交管被迫延至八月底，等於該路段管制期長達半年，地方民眾除盼工程早日完成，也要求喊了好久的隧道規劃能付諸實行，還給民眾安全便利的道路。

公路總局︰爭取免環評

對此，公路總局信義工務段指出，隧道案一直都在規劃，但因長度達四百公尺，若需環評恐推遲該計畫，目前則是爭取免環評來施設隧道，盼能早日定案。

緊鄰交管站、地處一一六公里的店家說，道路封閉對當地影響很大，但他們早就習慣交管，會在放行時段上下山，減少衝擊，但仍希望隧道規劃能及早實現，讓居民遠離崩坍封路惡夢。

位在一一○公里草坪頭觀光茶園的居民說，過去前往塔塔加的遊客經常到此順道一遊，但因落石、交管緣故，使得平日由此前往塔塔加的人變少，特別是暑假前的觀光淡季，遊客出遊意願低，再加上交管，淡季生意就更淡了。

信義鄉長史強說，道路安全不能打折，就算交管造成不便也必須遵守，惟該路段因為邊坡地質不穩，建議公路總局應該設法打隧道，避開坍方路段，才能根本解決道路不穩的問題。

另外，玉山園區八通關步道雲龍吊橋，日前遭落石擊毀以致長程路線中斷，玉管處近日勘查並清除吊橋旁舊步道路徑後，將開放十八日起申請入園的長程山友通行，但一般遊客仍只能到雲龍瀑布，吊橋修復最快要到七月七日。