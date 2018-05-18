〈中部〉白沙屯媽祖 首次進鹿港新祖宮廟埕

2018-05-18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕締造第一次的紀錄！苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖昨天下午進入彰化鹿港市區，鹿港人都在關心行經路線，結果是穿越中山路進入文開路，進入同樣也是供奉媽祖的鹿港新祖宮廟埕；鹿港新祖宮主委何春榮表示，這是史上第一次白沙屯媽祖來到新祖宮，雖然只有在廟埕停留短短幾分鐘，也是非常難得！

長長人龍鑽轎腳

白沙屯媽祖每年前往北港進香的路線不一定，只要是進入鹿港市區，都會引起鹿港人的瘋狂追逐，鹿港囝仔文化事業有限公司的成員，剛好發現白沙屯媽祖進入鹿港、福興，連忙帶著空拍機來記錄，從空中看到長長的人龍，排隊等著鑽轎腳。

白沙屯媽祖今年從中彰大橋進入彰化縣伸港鄉，一路往南到鹿港、福興到芳苑，鹿港人就持續關注白沙屯媽祖，今年會不會進入市區，結果路線從台十七線進入鹿草路，再穿越中山路直行到文開路，還進入新祖宮的廟埕，最後沿著鹿港溪走復興南路，再穿越員大排上方的藍色大橋往南行，許多鹿港人瘋狂追著白沙屯媽祖，搶著拍照打卡鑽轎腳。

今年白沙屯媽祖要挑戰「卅六小時急行軍」，今天中午要抵達雲林北港朝天宮，沿途都在趕路，有工廠出動員工歡迎白沙屯媽祖，果然誠意讓白沙屯媽祖鑾轎轉彎繞進廠區，信徒連忙排隊鑽轎腳，連台北市長柯文哲的媽媽都排隊鑽轎腳說「非常感動」。