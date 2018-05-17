〈南部〉膝關節退化呈O型腿 矯正手術恢復正常行走

2018-05-17

〔記者王俊忠／台南報導〕退休後的吳先生原本想好好享清福、遊山玩水，但膝關節退化卻常搞怪，輕者內側刺痛無法開心散步，或是紅腫痠痛影響生活，因為近幾年越來越呈現O型腿，吳先生在台南市立安南醫院骨科門診確認關節退化內翻超過十度，經醫師張伯羣評估，患者接受矯正手術，出院後例行回診復健，如今左腳已是正常直線還可恢復正常行走，免去換人工關節的破壞性手術。

張伯羣說，大部分膝關節退化變形都是從內側關節面開始，隨之而來是逐漸內翻變形與行走困難。過去針對膝關節退化，除了保守治療吃藥、復健及休息外，往往只剩更換人工關節這個最後手段。不過，換人工關節其實是種破壞性手術，感染風險也要注意。

其實中後期的膝關節退化，如果只有內側關節面磨耗，不一定要換人工關節，張伯羣指出，HTO高位脛骨截骨矯正術（High tibial osteotomy）是另種選擇，HTO手術保留所有關節面的軟骨韌帶，在關節下方開一缺口，把一小塊骨頭補進缺口，最後上下兩端用鋼板固定好，把內翻矯正成直線，使上半身重量平均分布在膝關節左右。

張伯羣表示，手術後讓骨頭好好癒合，以助行器保護一至二個月，即可恢復一般行走；關節處因重力平均分布，也改善疼痛。

他提醒，HTO高位脛骨截骨矯正術好處雖然很多，但不是萬能，如關節磨耗變形太嚴重、體重過重，或抽菸影響骨質的族群，就不太適合施作；體重適當、同時體力良好、不抽菸的患者，可以考慮用截骨矯正來取代人工關節。