〈南部〉國中會考明看考場 報名少1102人

2018-05-17

18日下午3點至5點開放

〔記者劉婉君／台南報導〕國中教育會考將於十九、二十日登場，台南區報名考生計有一萬七千六百名，較去年減少一千一百零二人，分別於台南二中等十七校設置考場、共計四百六十間試場。

考場平面圖及試場分配表將於十八日公布，考生可於當天下午三時至五時前往考場查看環境，但除了特殊生布置考試輔具外，不得進入試場。

南一中今年仍未設考場

台南考區今年試務工作由台南二中負責，台南一中因擔任中國考場的試務工作，今年仍不設置考場，比照去年改由長榮高中協助。總報考人數中，申請特殊服務需求的考生有七十六人。而近日天氣炎熱，教育局表示，各試場及考生休息區均有冷氣開放。

考試期間若發生停電，導致試場照明設備無法使用時，也將依照相關應變措施，無論復電與否，均採影響該科多少考試時間，延長多少考試時間為應變原則，延長時間最多以該節考試結束後二十分鐘為限。

成績單6月8日寄送

教育局指出，國中教育會考的考試科目，包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，英語科採分階段方式進行，先考英語閱讀，再考英語聽力，英語閱讀考完休息卅分鐘，休息時間考生須離開試場。提醒考生記得攜帶准考證應考，准考證如果遺失或毀損，務必於考試當日攜帶本人身分證件及兩吋照片（應與報名時同式）一張，向各考場學校試務中心申請補發。會考成績單將於六月八日寄送，當天上午開放網路成績查詢。