〈南部〉放視大賞 全球首款4對4VR電競遊戲亮相

2018-05-17

共1684件作品參賽

〔記者葛祐豪／高雄報導〕經濟部工業局、高市府合辦的放視大賞昨天起跑，以「Fun Tech 體感科技」為主題，匯集八十九校、一九二系所共一六八四件參賽作品，由智崴集團研發全球首款四對四ＶＲ電競射擊遊戲，成為全場亮點。

高雄市經發局長李怡德表示，高雄數位內容廠商家數目前達到二二八家，累計投資金額一一九億，創造近萬個就業機會，未來將結合經濟部的「體感科技產業發展計畫」，鎖定城市娛樂、文化影視、健康促進等跨領域應用，打造高雄成為亞太地區體感科技的示範城市。

會場最亮眼的，莫過於智崴集團研發製造的ＶＲ體感電競館，參賽者以頭戴式ＶＲ裝備，搭配體感動作平台座椅，體驗全球首款四對四ＶＲ電競射擊遊戲，猶如進入電影一級玩家情節的場景。

經濟部長沈榮津、工業局長呂正華、中山大學校長鄭英耀等人，下場進行四對四ＶＲ電競表演賽，體驗ＶＲ魅力。

競賽總獎金高達150萬

放視大賞邁入第八年，今年競賽總獎金高達一五○萬元，邀請大專院校、企業、國際設計師共同策展，另規劃ＶＲ體感電競館與ＡＲ手遊電競館，讓放視大賞成為未來高雄體感科技園區基石。

除了競賽和展覽，昨起至十八日共將舉辦九場國際大師講座，包括美國動畫師戴彣旭與蘇博安、俄羅斯設計師 ALEX ANDREEV、中國天空之城影業創始人路偉、台灣仙草影像創辦人陳奕仁等人。

智崴集團執行長歐陽志宏說，每年除了從放視大賞挑人才、產學合作、商機媒合， 更重要的是感受年輕學子為產業帶來新創意。