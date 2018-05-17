〈南部〉認璩美鳳當乾女兒？ 陳樹菊：絕對沒有

2018-05-17

記者黃明堂／專訪

宣布參選高雄市長的前統促黨發言人璩美鳳，昨天在高雄火車站與陳樹菊同行，並出示手機合照說，「陳樹菊已認我當乾女兒！」對此，正在高雄廟宇靜養的陳樹菊表示，前天中午有漂亮女生闖進她在台東住家，跪下就叫「乾媽」還自拍，但她「絕無認乾女兒！」

陳樹菊說，昨天從台東搭火車到高雄，「這位小姐」同車相隨，到高雄火車站還刻意跟她同行，沒多久，她就接到友人來電告訴她媒體播出「陳樹菊認璩美鳳當乾女兒」，根本不是那回事。

指璩跑進住家 跪下叫乾媽還自拍

陳樹菊說，前天早上突然有位看起來約卅歲的年輕漂亮女生跑進來，沒講兩句話就跪下來叫她「乾媽」，還摟著她拍照，拍照時還拿出寫著「阿美乾女兒」的牌子，還問她有個漂亮的乾女兒高不高興。

陳樹菊說，「我不認識她，問她名字，她說叫『小美』，還說是讀高雄師範大學，來台東大學當志工」。她原本沒有懷疑，還應她要求，給了家裡電話號碼，當天下午，家中電話斷斷續續狂響兩小時，最長的響鈴有四十幾聲。

璩刻意同行 自稱陳小美 就讀大一

陳樹菊說，「昨天早上六點多出門要去火車站搭車，一開門就看到這位女生，也說要去高雄，我也邀她同搭友人的車到火車站，她一看到我的朋友就戴起口罩」。

陳樹菊說，因為覺得怪，所以事先就請朋友幫忙在車上問話，結果她向友人說自己叫陳小美，是九十年次，就讀大一。

陳表示在修行不想有牽絆 要求刪照片

陳樹菊說：「在火車上坐不同車廂，但到高雄下車時，對方跑到我的車廂出口，跟我一起走，我找機會奉勸她『我是在修行的人，不想有什麼牽絆，不想有乾女兒，所以請妳刪掉手機的照片』，沒想到，後來媒體竟就出現了我認乾女兒的照片。」

陳樹菊驚訝說，「這位女生看起來像卅歲，自己說十八歲，沒想到已經五十幾歲了，但不管幾歲，都不是我的乾女兒！」