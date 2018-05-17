〈南部〉日照中心改建集會所 三地門公所說明

2018-05-17

議員質疑用地收回 浪費公帑

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府委託屏東基督教醫院在三地門鄉三地村開辦社區日間照顧中心，二○一六年三月揭牌，如今傳出用地早被規畫為部落集會所，要被三地門鄉公所收回，議員質疑有浪費公帑之虞；屏縣長照管理中心表示，仍在積極協調中，三地門鄉公所強調並未趕走日照中心。

三地門鄉社區日間照顧中心現址，是原天主教少女城的幼兒園，由衛福部補助四百餘萬硬體改善與三年營運經費，當時的行政院長張善政還南下主持揭牌；目前有十三位來自三地門、泰武、瑪家、內埔、霧台鄉的長輩，每週一至週五，接受生活自立訓練、健康促進、復健、共食、定點沐浴等照顧服務。

長照管理中心：協調留原址

縣議員車牧勒薩以．拉勒格安昨天在議會質詢時，質疑日照中心用地若被收回，當年投注的龐大建置經費將化為烏有。

屏東縣長照管理中心主任林秀芳表示，此案正與三地門鄉公所協調中，盼日照中心能留在原址。

三地門鄉公所建設課長林裕章指出，天主教少女城有兩塊用地，一塊收容弱勢兒少，目前使用中，另一塊是已停辦的幼兒園，也就是現今日照中心，由於三地村苦無集會所，公所便向原民會爭取經費，在幼兒園舊址興建，二○一六年即獲核定，現已完成設計，並向縣府述明用途，兩年來沒有催過，卻被外界誤會鄉公所在趕日照中心，「實在很冤枉」。

公所：研商是否共用空間

公所表示，當初日照中心只向少女城接洽土地使用事宜，未依原住民土地開發管理辦法規定，經鄉公所土地審查委員會通過，取得土地同意書；鄉公所重視老人照顧，但推動集會所建設，是為部落全體居民服務，將與縣府研商是否在集會所完成後共用空間。