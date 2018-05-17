〈南部〉台南市社宅添好孕方案 年輕爸媽房租減輕

2018-05-17

提供12個月 每月租金3200元

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市配合中央推動社會住宅，針對年輕爸媽推出「添好孕」方案，提供十二個月、每月三千二百元租金，減輕適婚青年租屋負擔，另將爭取中央與地方合作興建社會住宅，快速增加供給量。

20至35歲青年受惠 9月申請

南市都發局長莊德樑表示，「添好孕」方案是針對廿至卅五歲青年，符合無自用住宅、家庭年所得低於標準，以及兩年內新婚，或育有未成年子女資格者，提供十二個月、每月三千二百元租金，以減輕其租屋負擔，這是中央新政策，從今年起試辦兩年，今年核可名額六百九十五件，預計九月開始公告受理。

都發局昨在市政會議報告社會住宅推動方向，採取多元興建策略，市府將透過公辦都更方式取得，包括平實營區、精忠二村、二空新村、自強新村、大鵬五村等案，總計可新增五百七十三戶社會住宅。

另外，爭取中央住宅基金投資興建，並由市府代辦代管，完工後可大量釋出空間，快速達到政策目標。

在整合性住宅補貼方面，市府今年將補助四千六百零六件租屋補貼，以及二百四十六件購屋貸款與一百三十二件修繕貸款利息補貼。

在包租代管部分，包租包管與代租代管目標各六百戶，市府提供修繕費獎勵、賦稅減免、居家安全險，以及執行期間保證收租等優惠，希望吸引更多房東加入公益出租人行列。