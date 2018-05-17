〈南部〉台南捷運綠線改走西門路？ 籌備處：未定案

2018-05-17

住戶憂高架破壞市區天際線

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運綠線規劃案，因地方反映擔心影響古蹟、景觀，因此原打算走公園路、民生路路線，將改走成功路、西門路，沿線住戶質疑西門路只有廿公尺路寬且平日車流易壅塞，高架捷運破壞市區天際線「越改越糟」，正醞釀連署向市府陳情表達反對；捷運工程處籌備處回應表示，目前規劃尚未定案，而且須化解民眾疑慮才能啟動工程。

路寬僅20公尺 施工後車流更壅塞

住戶代表指出，西門路是台南重要心臟地帶，也是繁華的「金市街」（指銀樓聚集），平日常有民俗廟會文化活動，施工期不僅占用車道破壞地下箱涵，將來運行也會更壅塞，從此淪為黑暗的「城市毒瘤」。

住戶代表表示，日本沖繩高架捷運走的大都是六線道以上道路，兩旁大樓有適當距離，盡可能使用公園與河川上方，而南市高架捷運卻要架在路寬僅二十公尺舊城區上，不僅干擾沿線住戶，生活有壓迫感、日照權被剝奪，舊城區不乏雜亂破舊亦是屋頂醜態。

籌備處：採單軌系統壓迫感較小

成功路、西門路沿線已有近百戶連署準備陳情，他們訴求「舊城區容不下高架捷運」，並高舉憲法優先保障人民生命財產安全，「市府不該花六百多億元，只為了掛兩節車廂，為幾分鐘的交通便利威脅人民。」

南市捷運工程處籌備處表示，台南捷運採取更輕巧的單軌系統設計，「不是民眾所想像台北捷運或高雄捷運那種輕軌」，單軌墩柱量體比輕軌小、遮空率低（單軌以軌道樑行駛，除軌道樑外，均為透空），對兩側商家壓迫感較小。

仍在規劃階段 還要環境影響評估

籌備處強調，綠線仍在規劃階段、尚未定案，而且須至市議會報告及舉辦公聽會，最快要到明年底才能路線定案，接著還要進行環境影響評估，需時約兩年，化解民眾疑慮後才能施工，若一切順利，預估民國一一一年動工。