〈南部〉斥資5.2億 3工業區道路重新刨鋪

2018-05-17

預計明年汛期前完工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕工業區周邊道路長期因重車行駛導致凹陷、破損，工務局爭取前瞻基礎建設經費三億一千萬餘元，並自籌二億一千萬元，總經費達五億二千萬餘元，今年將改善岡山區市道一八六、小港區大業北路、沿海路等三條道路，預計明年汛期前完工。

提5大提升道路品質計畫

目前市府每年約編列三億元以上經費，針對道路進行刨鋪，但仍緩不濟急，工務局因此提出五大提升道路品質計畫，包括都市計畫區的市區道路環境提升、非都市計畫區的鄉道路平、港區及工業區道路路平、新台十七線濱海聯外道路北段、南段，向中央爭取前瞻基礎建設計畫。

工務局長蔡長展表示，目前在「港區及工業區道路路平」這一項，已經爭取到經濟部「開發在地型產業園區計畫」補助三億一千四百萬餘元，市府將自籌二億一千萬元，總經費達五億二千四百萬餘元，今年內會改善三條工業區道路。

這三條工業區道路包括岡山本洲產業園區（市道一八六本工環東路至本洲一街段）、小港臨海工業區大業北路（小港路至中鋼路）、沿海路（中鋼路至南星路），尤其後兩條是南高雄主要道路，每天重型車輾過，道路坑洞挖補，在高雄爛路排行榜上經常名列前茅。

工務局指出，三條道路刨鋪工程預計今年七月啟動第一階段，此次將配合路基改善、孔蓋下地，因此前置作業時間較長，整體工程預計明年汛期前才能全部完工。

刨鋪總長度達9公里

工務局強調，三條道路刨鋪的總長度達九公里，總面積達卅三萬平方公尺（近十萬坪），完工後將可大幅提高行車安全。