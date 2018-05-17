〈南部〉LED路燈太亮影響作物 農民促加燈罩

2018-05-17

農作物結穗期延後或不結果

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府響應節能減碳，全面換裝LED路燈，但LED燈光太亮，影響農作物生長，一期稻作被燈光照射區塊結穗受影響，絲瓜類還會「肖叢」（不按常理生長），農民紛紛要求鄉鎮市公所及農政單位，將路燈加蓋或減少光度，縣府工務處長楊慶哲表示，對於光照影響農作物情況，將與廠商研議製作燈罩或遮光板，農民可直接向縣府工務處反映來解決。

路燈的光照容易造成作物突長，以及果樹結果時間延後等情況，過去農民向鄉鎮市公所反映後，即採取減少光度或者加蓋來減少光度，但近年來縣府全面換裝LED路燈，因沒有設計遮光罩、或加蓋，讓光線直接照射在農作物上，造成農作物以為是白天，不斷生長，出現結穗期延後及不結果的後遺症，讓農民相當困擾。

屏東市民代表方一祥表示，路燈的管理單位是鄉鎮市公所，為了不影響農作物的生長，早期水銀路燈只要是在鄉下道路或者有種植農作物的地方，路燈就會設有燈罩或者遮光板，但這次是縣府換裝LED路燈，農民找不到對象反映，鄉鎮市公所無權處理，農民罵聲連連，有些農民甚至自行想辦法將路燈變暗來減少農損。

屏縣府：請廠商設計燈罩或遮光板

工務處長楊慶哲表示，路燈影響農作物，並不是LED燈的問題，而是沒有燈罩及遮光板，農民如果發現作物受影響，可以直接打電話到工務處反映，經勘查後將因地制宜來改善，將請路燈廠商設計出燈罩或加裝遮光板，降低響影作物程度。