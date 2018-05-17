〈台北都會〉竹子湖繡球花季 週六起假日交管

〔記者黃建豪／台北報導〕陽明山海芋季已近尾聲，將由竹子湖繡球花季接力，今年繡球花期從五月十九日開始至六月二十四日，因預期上山賞花民眾將多，交通局昨宣布從本週六（十九日）起將實施交通管制，主要管制竹子湖地區與仰德大道，仍建議賞花民眾搭乘公車上山。
交通局指出， 竹子湖地區主要實施假日交通管制，管制時段為上午九時至下午六時，湖田橋往西經海芋大道至往中正山之岔路口採順時鐘單行管制；湖田橋往東至「頂湖入口（竹子湖）公車站」前為雙向通行；頂湖段（自「頂湖入口（竹子湖）公車站」往頂湖產業道路採單向通行且禁止迴轉，車輛需由石板路往陽金公路離開。
而仰德大道假日實施通行證管制，上山管制點於仰德大道與至誠路口，管制時間由上午八時至下午三時；下山管制點於陽明路與中橫街口及格致路與凱旋路口，管制時間為下午二時至下午六時，管制對象為自用小客（貨）車。轄區警察分局會再視天氣及交通實際狀況，實施彈性交通管制。
交通局也建議，因交通管制與避免交通壅塞，仍建議民眾可利用公車上山，但因繡球花季人潮不比海芋季，因此繡球花季期間，並沒有規劃接駁專車，民眾若要搭公車到竹子湖，仍可搭乘小八、小九、休閒一二九等路線公車上山，會再視人潮情況進行調整。