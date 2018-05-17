〈台北都會〉（台北）214.520 登記結婚 天秤、天蠍、獅子最愛

2018-05-17

登記制將滿10年 大數據找出浪漫星座

〔記者周彥妤／台北報導〕西洋情人節二月十四日、諧音「我愛你」的五月廿日，素來是熱門結婚登記日。二○○八年五月廿三日結婚制度改為「登記婚」，北市民政局統計，連九年選在二月十四日及五月廿日登記結婚星座排行，天蠍座、天秤座及獅子座，皆位居前三；雙子座及金牛座則皆是敬陪末座。星座專家認為，星座來自人性，以大數據解讀分析而言，確實與各星座性格有所吻合。

民政局統計，從二○○九年至去年，近九年於二月十四日情人節結婚的星座，前三名分別為天秤座、天蠍座及獅子座，人數較少的三名分別為雙魚座、金牛座及雙子座；若是分析組合多數，雙子座與巨蟹座的組合則佔最多。五月廿日登記結婚星座排行，前三名為天蠍座、天秤座及獅子座；人數較少的三名分別是白羊座、雙子座及金牛座；天蠍座與處女座的組合對數則拿下第一。

星座專家瑪法達表示，二月十四日及五月廿日在數字上有幸福的暗示，且便於記憶，而天蠍、天秤及獅子，都是掌管愛情或婚姻的星座，易受幸福氣氛催化，繼而採取行動。

雙子座及金牛座若以性格分析，前者是出名的「情感遊牧族」，對幸福氣氛反而更想逃避，後者則較務實，不易沉浸浪漫氣氛，也認為毋須在熱門日子湊熱鬧。瑪法達提到，二月十四日結婚，雙子座與巨蟹座的組合對數又是最高，這是因巨蟹座善於經營穩定關係，且渴望歸屬感，故而推了雙子座一把。

星座專家小孟老師表示，天蠍座本就偏好在特殊節日結婚，這兩個日子在數字上能充分展現愛意，即使旁人勸退，也不會打退堂鼓；天秤座、獅子座則較務實，認為表示心意外，日子好記也不易忘記。

小孟老師也說，不少人覺得雙子座浪漫，但對其而言，不見得要跟風，也不會特別迷戀數字，真要挑日子結婚反而傾向選「黃道吉日。但雙子座若是遇到重視家庭的巨蟹座，因為「怕人家盧」，就可能會順從對方意志，走入婚姻。

普遍認為浪漫的雙魚座，在二月十四日結婚人數卻最少，小孟老師解釋，雙魚座以「多情」居多，要示愛有其他更直接的方式，如在浪漫餐廳約會，重視的是當下的情愫。