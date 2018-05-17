〈台北都會〉（台北）居民控支持三興公宅是假民意 里長反駁

2018-05-17

黎順里長︰絕大多數贊成蓋公宅

〔記者楊心慧／台北報導〕信義區三興段公宅從今年三月陸續動工，當地居民昨指出，不知台北市都發局有開公聽會，而都發局長林洲民在公聽會後召集十二位鄰長與黎順里長吳明耀，以少數支持蓋公宅，忽略已有超過千人連署不蓋公宅闢公園。對此，吳明耀說，該處目前為垃圾轉運站，絕大多數的居民仍支持拆垃圾轉運站蓋公宅。都發局住宅企劃科長吳名秋指出，公聽會按照流程走、也有公告，多數居民贊成拆垃圾轉運站蓋公宅。

三興段公宅面臨的嘉興街路幅不寬，每到上下班時總會交通堵塞，由於無人行道，過去常發生車禍，居民質疑蓋公宅後恐更堵塞，但政府遲遲未能提出對策，當地居民與護樹志工昨到現場抗議，要求北市府與居民好好對話，不要再逃避。

抗議者︰千人連署不蓋公宅闢公園

居民潘小姐稱，第三場的公聽會只有在四個公布欄貼出來，許多居民根本不知道，完全是黑箱作業；由於政府不聽居民的聲音只好自救，目前已有上千人連署，盼能闢公園，讓老人、小孩可以有地方活動。居民徐牧師則說，市府壓迫居民，不但不重視文資，還粗暴移樹。

但吳明耀受訪說，若反對居民隨便問路人支不支持將公宅闢公園，正常民眾一聽到蓋公園當然同意，無法代表居民的聲音。吳表示，公宅基地目前為垃圾轉運站，無論蓋不蓋公宅，垃圾轉運站都應移走，才不會對當地造成汙染；對於各種聲音他都表示尊重。

都發局︰公聽會按流程、有公告

吳名秋表示，每場公聽會在十天前都會上網公告，並請里長張貼相關資訊，強調都有照流程走，也有很多居民支持蓋公宅。至於居民想將公宅改公園，吳表示，該處為住宅用地，無法闢公園，都發局有參考居民意見，公宅有很多開放空間，都有類似公園的功能，也會符合居民的需求。