〈台北都會〉蔬果大出 新北果菜市場批發價優惠賣

2018-05-17

〔記者葉冠妤／新北報導〕便宜又好吃的蔬果，現在買正是時候！國產農作物目前已進入生長旺季，尤其鳳梨、香蕉、芒果等水果更值盛產季節，新北市果菜公司指出，一顆鳳梨市價平均七、八十元，但到果菜公司用批發價格購買一整箱，平均一顆鳳梨只要五十多元，愛文芒果、香蕉也有優惠，另推出有機蔬果優惠箱六九折，包括八包葉菜、兩種根莖瓜果類，只要六九○元。

新北市果菜公司總經理江惠貞表示，中醫建議立夏後的飲食應重清淡，要多吃蔬果，以低脂、易消化、富含纖維的水果為主，近期盛產水果有國產鳳梨、香蕉、木瓜、玉荷包、芒果等，以及進口蘋果、葡萄、奇異果等，這些當季水果貨源充足，蔬果品項眾多，民眾可到三重批發市場及板橋批發市場採買。

新北市果菜公司指出，鳳梨市價一斤約十八．四元，平均一顆要七、八十元，到果菜公司購買整箱，一箱約六到八顆，平均一顆鳳梨只要五十多元；愛文芒果市價一斤五十到六十元，在果菜市場購買整箱十五顆左右，一顆四十元就有；玉荷包才剛上市，目前價格稍貴，市價一斤約兩百元，之後會慢慢調降。

有機蔬果隨意搭 網購69折

為方便民眾採買，新北市果菜公司推出「有機蔬菜優惠箱」，包含八包葉菜、兩種根莖瓜果類，內容依供應者實際採收品項隨機搭配，原價九九九元，現推出六九折的優惠價六九○元，民眾可到新北果菜鋪網站訂購。