〈台北都會〉（台北）催生 議員建議發30歲前頭胎獎金

2018-05-17

提升生育率下猛藥 柯︰可討論

〔記者蔡亞樺／台北報導〕少子化引發人口危機，行政院宣布擴大發放育兒津貼，台北市政府為刺激生育率，繼去年編預算補貼四歲私幼生每人每學期一萬三六六○元，今年向下延伸至三歲私幼生，為此台北市長柯文哲昨赴市議會報告，綠營北市議員提議「下猛藥」，針對女性卅歲前生第一胎發放六萬至十萬元特別獎金，柯允諾願討論，在適合生產年齡發獎金。

民進黨市議員張茂楠昨質詢時，先詢問柯市長上任三年來，北市人口出生率是多少？站在備詢台的北市社會局長許立民回答，一○四年有兩萬八千人、一○五年約兩萬五千人，一○六年則有兩萬六千多人。

張茂楠再問，現代女性平均生第一胎的年齡幾歲？許答覆，約卅一歲左右。話鋒一轉，張茂楠痛批北市府推行「助妳好孕」政策失敗，出生率並未明顯增加，他認為柯文哲在任還有點時間解決少子化。

因此張茂楠說，卅歲前生第一胎的女性就發六萬至十萬元的補貼，女性到了卅五歲才願意生第二胎，刺激生育率要有方法。不過，許立民表示，每個女性的生涯規劃都不一樣。

張茂楠又說，他的祖母那個年代的女性是廿歲就生第一胎，到他媽媽這一代約廿五歲，到他女兒時代延遲到卅幾歲才生第一胎，怎樣生產出更多人口呢？「助妳好孕」完全失敗，三年來生育率不見提升；柯文哲此時允諾可以討論，早一點生小孩有特別獎金。

最後張茂楠問有醫師身分的柯文哲、許立民，女性最適合生產的年齡是幾歲？許立民則表示，他以醫生身分來回答，這是不一定的。