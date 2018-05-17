〈台北都會〉（台北）私幼補貼下延3歲 藍綠議員都不滿

2018-05-17

選前2個月實施 藍︰買票政策

〔記者蔡亞樺／台北報導〕拉近公、私幼學費差距，台北市政府去年編列預算補貼就讀私立幼兒園的四歲幼兒，在各方壓力下，柯市府今年以追加預算方式補助三歲私幼生，八月卅日起實施，市長柯文哲昨為此赴市議會進行說明；藍營議員質疑，補助時間距離選舉僅兩個多月，根本是買票政策，綠營議員則認為私幼每月學費上萬元，補貼換算每月僅兩千多元，根本不夠，議員皆認為應廣設公幼才是解決之道。

柯文哲主張公、私幼分配比例為七比三，目標一一一學年度達成。柯文哲昨在議會報告指出，目前公、私幼比四比六，未達到目標之前，先以補貼方式過渡，三歲私幼生比照四歲，每人每學期補助一萬三六六○元，一學年二萬七三二○元，今年將追加預算一．三二億元，明年循正常的預算處理。

柯文哲強調，透過補助減少家長沒抽到公幼的失落感。至於兩歲幼兒補貼，柯表示，「我的態度是還沒確定理論基礎前，先觀望」，兩歲要不要念幼兒園，教育學術還沒有定論，他的原則是分階段實施。

國民黨市議員厲耿桂芳提出質疑，為什麼不在兩、三年前推動（補助），卻在這時候才提出來，她認為，該政策在選前兩個多月推出，雖然是政策美意，卻是經過包裝的公開賄選、政策買票，不是為了減輕家長負擔、減緩少子化的惡化。

柯文哲坦言，政府制定政策要花很長的時間，去年就有提出來，花一年時間反覆討論，政策推出速度太慢，像是雙北一二八○元定期月票也花一年討論。

國民黨市議員吳世正砲轟「政策錯亂」，「是你（指柯）拖拖拉拉」，並批評柯當時選舉提出政見讓公私幼達七比三，現在卻僅有四比六，根本跳票；吳大罵，如此重大政策卻不早提出，「當時你有沒有說過敬老金是買票，所以要廢掉」。

柯文哲急著解釋，「政策要有邏輯」，但吳世正不理會繼續問「有說過嗎？有嗎？」此時教育局長曾燦金出面緩頰說明，去年議會通過補助四歲，三歲會補助也是議會的建議。

1個月2千多元 綠︰根本不夠

民進黨市議員王閔生說，中央提出補助直轄市二到五歲幼兒就讀準公共化幼兒園每人每月四千五百元，但北市補助私幼生，私幼一年是十二個月、等於北市府每月補助僅兩千多元，根本不夠，他問中央明年開始補助，北市補助是否繼續執行？柯文哲表示，等到行政院發公文、辦說明會後，會提出因應。

此外，有多位議員提到私幼學費蠢蠢欲動調漲，柯說，市府有五大凍漲作為，包括發公文給所有私幼、教育局把關查核、學費調漲要核備等，但私幼教師薪資採取放寬態度，教師薪水要增加多少，由教育局跟私幼業者商量。