〈台北都會〉育兒津貼擴大年增支出 新北3.7億基隆0.2億

2018-05-17

〔記者何玉華、盧賢秀／綜合報導〕行政院長賴清德宣布將擴大發放育兒津貼，從原本○到二歲的幼兒，放寬到四歲以下幼兒，以人口數最多的新北市初估，因為新北的分攤比率是十五％，市庫一年將多支出三億七千多萬元；新北市副市長李四川表示，若按照目前中央不再多給預算的情形來看，肯定會排擠其他預算，增加財務負擔。

新北：會排擠其他預算

中央目前的○到二歲育兒津貼，僅針對所得稅率在廿％以下、父母有一方未就業且自行照顧幼兒的家庭發放，行政院規劃擴大發放，納入委由爺爺奶奶等親屬代為照顧的幼兒、未領取托育補助的雙薪或單薪家庭，前兩胎每月各發兩千五百元，第三胎加碼每月發給三千五百元。

新北市府社會局兒童托育科長林秀穗指出，擴大補助對象後，新北市預估約增加七萬名幼兒符合資格，未來開放○至二歲沒有領取托育補助的雙薪家庭也能領取育兒津貼，新北一年多支出五億七千多萬元，再加上原本沒有補助的二至四歲幼兒，年增十九億五千多萬元，總計增加廿五億三千萬元左右。

林秀穗表示，經費由中央與地方分攤，新北市需要負擔十五％（各縣市比率不同），新北市分攤的預算將增加三億七千多萬元。

基隆：盼中央全額補助

育兒津貼擴大辦理，基隆市預估年需二億二千萬元，比目前增加一億五千萬元，地方分攤的自籌款增加二千多萬元，市府表示對地方財政衝擊很大，希望增加的經費由中央全額補助。