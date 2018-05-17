〈台北都會〉里長保費增為1.5萬 基隆追加預算

2018-05-17

有議員疑政策買票 多數認同保障

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會昨天通過二一九萬餘元追加預算，一五七位里長今年的保險費，每人將追加一萬三千九百多元，提高到一萬五千元。有議員質疑今年適逢選舉，市府有「政策買票」嫌疑，但多數議員認為基層里長很辛苦，凡事都在第一線為民服務，應該保障他們的人身安全。

基隆市議會昨審查一○七年追加減預算，共追加十一億九千多萬元，大多數是中央補助款；在市府追加預算中，民政業務追加二一九萬餘元，要為全市一五七位里長提高保險費，由今年初每人一○五○元團體意外保險費，大幅提高到每人一萬五千元。

民政處長王瑜森指出，村里長以往沒保險，台東縣曾發生村長余元龍勘災時不幸死亡，理賠金額一度僅有八萬元的爭議，市府今年為里長投保團體意外險，每人一○五○元，最高理賠額度是三百萬元。

依需求投保 檢附單據申請

他說，中央修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例，提高里長保險費到一萬五千元，最高理賠額度也提高到五百萬元，里長可依個人需求投保，檢附單據就可申請補助保險費。

國民黨籍市議員呂美玲認為，里長確實辛苦，但今年是選舉年，選舉到了就「大放送」，形同「政策買票」，還要議員背書。

但無黨籍議員張耿輝、民進黨籍議員施世明等人認為，提高里長保險費確有必要，基隆市曾有里長巡視轄區時跌倒而變成植物人，高雄氣爆時也有里長殉職，外縣市里長在颱風天勘災被壓死，都沒有適當的補償，支持里長保險費提高。

主計處長巫忠信表示，立法院今年四月已通過修法，從今年十二月廿五日下屆村里長任期起實施，這是全國一致性政策，有些縣市早已提高補助里長保險費。

有保險有保庇 里長樂觀其成

里長們則表示樂觀其成、「有保險有保庇」，信義區仁義里里長王柏力說，他曾經騎機車巡視區里時「犁田」受傷；東明里里長賴賢義大雨勘災時，被大水夾雜的石塊砸傷腳踝；仁愛區文安里里長李隆進也說，納莉颱風時，他到東和大樓通知民眾疏散，當時水淹胸口，差點被沖走；安樂區中崙里里長李源林表示，去年六月大武崙溪水溢堤，他涉水勘災險象環生。