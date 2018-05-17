〈北部〉下班時間冬夏不同 宜蘭縣府全國獨有

2018-05-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕全國僅剩宜蘭縣各行政機關仍有「冬、夏令」上下班時間，基層公務員批評，這種變動的上下班時間，會造成行政人員辦理公務及民眾洽公困擾，是「畸形」制度，建議縣府廢止。宜蘭縣政府回應，如果確實造成不便或困擾，將審慎評估改制的可行性。

冬天夜色提早 讓員工5點回家

國民政府時期，全國行政機關均有冬、夏令時間，解嚴後已陸續廢止，宜蘭縣政府於二○○五年也曾討論過是否廢止，經過府內調查，支持維持現狀的人數較多，當時縣府決議，因為宜蘭冬天多雨，夜色提早來臨，多數同仁需騎車通勤，決定持續施行冬夏令時間，讓同仁冬天可以提早回家，保障安全。

依縣府「宜蘭縣政府及所屬機關員工出勤管理要點」，每年三月至十月是夏令時間，十一月至隔年二月是冬令時間。夏令時間午休從十二點到下午一點半，下班時間是下午五點半；冬令時間午休是十二點到一點，下班時間是下午五點；由於其他縣市都已廢止冬、夏令時間，宜蘭成為全國獨有制度。

公務員批畸形 憂造成洽公困擾

有基層公務員反映，冬、夏令時間是「畸形」制度，上下班時間變來變去，民眾很難記得清楚，會造成洽公困擾，不利機關形象，舉例來說，如果民眾於夏令時間下午一點到府洽公，結果承辦人仍在午休，那要不要受理？又或者請他一點半後再來？

公務員說，如果受理，就犧牲公務員午休權益，如果不受理，影響的是為民服務，請縣府不要再分冬令、夏令了，因為民眾真的不會記得，只要簡單跟他們說幾點上班、幾點下班就好，不要擾民也擾己。

縣府：民眾應已習慣 審慎檢討

宜蘭縣政府人事處表示，當初是為了體貼員工才保留這個制度，這項制度已行之有年，員工與民眾應該已經習慣，其實要統一時間並不容易，如果用夏令時間，員工會變得晚下班，許多人會反對，如果用冬令時間，會不有縣民會質疑，太陽還未下山，縣府就打烊沒人可洽公，這項政策是否要廢止，還需審慎檢討。