〈北部〉克服閱讀障礙 國中生中胡全國優等

2018-05-17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣立頭份國中九年級學生黃柏凱，與知名藝人蕭敬騰一樣患有閱讀障礙，但他從小就愛看布袋戲、常跟著戲曲哼哼唱唱，在父母的支持下，靠著得天獨厚的音樂天分及後天苦練，拉得一手好胡琴；他今年代表苗栗縣參加全國學生音樂比賽，在中胡演奏獲得優等佳績，讓全校師生與有榮焉。

黃柏凱幼時被檢查出患有閱讀障礙，智能正常但對文字處理、理解力不足，使他求學路上阻礙重重。但受到擔任音樂老師的父母薰陶，從小嶄露音樂天分，常模仿布袋戲劇中角色語氣及動作，無師自通地哼唱出傳統戲曲，開啟了音樂探索之路。

黃柏凱於小學起，參加校內國樂團，主修二胡，但隨著樂曲難度越來越高，他發現閱讀樂譜比理解文字更加困難，深感挫折，一度想放棄音樂夢；但在父母、師長鼓勵下，黃柏凱咬緊牙關，靠著苦練死背將所有樂譜記在心中，不看樂譜就能拉出一曲悠揚樂聲。他說，雖然要比常人花上更多時間記樂譜，但也因此更能專注練習，力求將每個音階都拉準。

趕在畢業之前，黃柏凱鼓起勇氣參加全國學生音樂比賽，初試啼聲便一鳴驚人，取得苗縣代表權挑戰全台好手，最後榮獲優等佳績，讓三年苦練化為甜美果實。頭份國中校長鍾萬煋也大讚黃柏凱的毅力驚人，不受先天限制勇敢追夢，證明只要找對方向，每個孩子都是可造之材。