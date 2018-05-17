〈北部〉徒步北港進香 白沙屯媽祖出發

2018-05-17

8天7夜之旅 逾4萬信眾簇擁

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被行政院文化部列為國家級無形文化資產的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆年度進香活動，昨天深夜啟程展開八天七夜的徒步進香之旅。拱天宮媽祖婆先於昨晚十一點登轎，十一點四十分，在信徒一片「進喔、進喔」的呼聲中，媽祖婆衝出大門，在超過四萬名信眾的簇擁下，浩浩蕩蕩地往雲林縣北港朝天宮邁進。

36小時急行軍 18日抵達北港

今年白沙屯拱天宮媽祖婆將於十八日中午，抵達路程約二百公里的北港，等同是「卅六小時急行軍」，信眾都覺得充滿鬥志，表示「為了追隨媽祖婆，再快的速度都要努力撐下去」；信眾對媽祖婆的虔誠信仰，展現白沙屯拱天宮媽祖婆的慈悲與魅力。

白沙屯地區從昨天上午就湧現人潮，信眾利用台鐵、開車陸續抵達；警方表示，人數難以預測，但應該打破以往紀錄。大批信眾聚集在白沙屯地區，可說是將白沙屯擠得水洩不通；而來自各地的陣頭昨天也陸續到拱天宮前祝賀，更先炒熱進香的熱鬧氛圍。

深夜登轎 衝出拱天宮大門

昨晚十一點，媽祖登轎，深夜十一點四十分，信眾高喊「進喔！進喔！」媽祖鑾駕三進三出後，衝出拱天宮大門，在層層信眾的簇擁下，浩浩蕩蕩出發 ，鞭炮聲也不絕於耳，煙硝瀰漫，沿途也可見到民眾設案虔誠焚香祝禱。

拱天宮表示，媽祖婆將於十八日抵北港、十九日朝天宮進火 ，廿四日回宮、六月四日開爐 。

義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，今年的白沙屯媽祖婆徒步往雲林縣北港朝天宮進香，時程達八天七夜；他創辦的義務性質的白沙屯媽祖網路電視台，也會進行多機位專業網路實況轉播，讓無法到現場參與或無法擠入大廳的信眾也能即時掌握，與大家分享這份感動。