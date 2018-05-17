〈北部〉《桃園》補習班文宣品帶進考場 國中會考恐扣分

2018-05-17

補習班送筆、尺、文具 別帶去考試

〔記者陳昀／桃園報導〕國中教育會考週六、日登場，桃連區有兩萬三五一五名考生，有一七七人申請特殊考場，其餘將分散於十九所高中職應考，考試期間全面開放冷氣，週五下午三點至五點開放考生查看考場。市府教育局表示，根據國中會考試場規則，補習班文宣品不得帶入考場，但許多考生進考場前會拿到補習班業者送的筆、尺等文具，順手帶入考場，也有人放墊板時會不慎掀到試題，都會被扣分，但這兩種狀況常被忽略，呼籲考生注意。

承辦今年桃連區國中會考的南崁高中校長謝錦雲表示，國中教育會考成績占桃連區免試入學超額比序積分的卅三分，其中國文、數學（含非選）、英語（含聽力測驗）、社會、自然五科佔卅分，寫作測驗成績卅分，六月八日將寄發成績單，並開放網路查詢。今年預計有兩萬五一六九個就學名額，比考生應考人還多，請考生以平常心應試。

教育局國中教育科科長蔡聖賢指出，國中教育會考的試場規則依嚴重程度區分類別，第一類的嚴重舞弊會直接取消考試資格；第二類該科不予計分；第三類違規記點，每記一點扣總積分○．三三分，以此類推。

教科書也不要帶進考場內

教育局指出，去年桃連考區考生常見的違規行為，包括提前翻閱試題、於考試時間內攜帶教科書、補習班文宣、計算紙非應試用品、行動電話及電子錶發出聲響等都很普遍，違規者都達上百人。

蔡聖賢說，特別容易被忽略的是，考生進考場前拿到補習班業者送的文具就順手帶進場用，但只要上面印有LOGO等文字就屬違規記兩點；提前翻閱試題方面，因許多考生會先把墊板放在桌上而誤掀試題本，另鐘聲一響起就必須停筆，否則都會記點。

由於今年大學學測、指考簡章並無明文規定不得攜帶補習班文宣品進入試場，但有不得攜帶「含有相關文字或符號」的物品，與國中會考的規定稍有不同；蔡聖賢對此表示，國中會考的這項規定行之有年，主要是擔心補習班業者的文宣品上印有與考試相關內容，恐引發不公。