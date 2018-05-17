〈北部〉《桃園》林口長庚「下轉」有一套 健保署研擬獎勵制

2018-05-17

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕衛生福利部健保署推動「雁行專案─社區醫療合作推動計畫」，林口長庚醫院攜手二七八家區域、地區醫院及診所、長照機構，昨天「齊飛」啟動。將落實分級醫療、雙向轉診制度，成為北台灣最大規模的醫療照護團隊。由於轉診制度有「上轉容易、下轉難」現象，健保署署長李伯璋表示，已擬定獎勵轉診計畫，正報請衛生福利部同意，預計七月公告實施。

林口長庚體系 涵蓋桃、雙北、苗、宜

林口長庚「雁行專案」，昨天由李伯璋、健保署北區業務組長林阿明、市長鄭文燦、林口長庚醫院院長程文俊等人啟動，與一家區域醫院、六家地區醫院、六家居家護理所、一家護理之家、二六四家基層診所及衛生所，合作組成醫療照護群，範圍涵蓋桃園、雙北、苗栗、宜蘭等地，便於病患「下轉」至住家附近就近看診、照護。

轉診系統 可立即查詢下轉醫療機構

林口長庚每月門診就診人數逾廿萬人，健保署希望能達到每年二％的轉診率；林口長庚「雁行專案」有十大特色，其中，建置的智能轉介平台，可讓醫師在協助轉診時，立即查詢到病患居住地附近的醫療、照護機構。

桃園市診所協會理事長蕭敦仁說，過去的分級醫療是「上轉容易、下轉難」，部分大型醫院對於「下轉」是抗拒的，基層診所對「雁行專案」樂見其成，且對承接下轉病患已經「準備好了」。

鄭文燦也表示，健保署應建立獎勵制度鼓勵雙向轉診；李伯璋對此表示，健保署五月已通過強化轉診誘因的三項支付標準，第一：大醫院回轉及下轉，使用轉診電子平台可獲轉診費五○○點；第二，院所上轉至大醫院，使用轉診電子平台可獲二五○點；第三，接收端門診診察費加算二○○點，目前正報請衛福部同意。而在病患的部分，透過轉診也有部分負擔費用減低及優先保留員額等誘因，希望能改變民眾就醫習慣。

健保署北區業務組表示，「雁行計畫」桃竹苗分為六大區塊，已啟動的有桃園醫院帶領九十八家、敏盛醫院一三八家、林口長庚醫院二七八家及新竹馬偕醫院一四八家、苗栗為恭醫院七十九家，最後一塊拼圖為壢新醫院、攜手一六○家，預計本月底啟動；桃園市參與「雁行專案」計有三五七家醫院，涵蓋率約四十五％並持續擴大中。