〈北部〉產量不穩 郵局今年不收購壯圍哈密瓜

2018-05-17

合作3年叫停 瓜農憂少產銷管道

〔記者張議晨／宜蘭報導〕每年六月是宜蘭縣壯圍鄉哈密瓜產季，過去瓜農透過郵局建立產銷管道，將哈密瓜行銷全台，運作三年的合作模式，今年突然喊卡，瓜農憂心影響哈密瓜銷量及價格。對此，郵局解釋，哈密瓜產量無法穩定配合接單數量，且每年都需撥 出大量人力，影響其他郵政業務推動，才會暫時喊停。

壯圍鄉出海口日夜溫差大，土質屬砂質土壤，種出超甜哈密瓜；鄉內產地集中在美福村、新南村等地，種植面積十餘公頃，新南、美福兩村也被譽為「哈密瓜的故鄉」。

二○一五年，壯圍鄉瓜農與郵局合作，由郵局以每公斤八十元至九十元不等價格收購哈密瓜，再裝上郵局包裝放到「郵政商城」，透過網路及各分支局協力促銷，將壯圍「新世紀哈密瓜」郵寄全國，打響「哈密瓜的故鄉」名號，價格也水漲船高；每賣出一箱，郵局還捐出十元回饋壯圍新南國小。

這項政策施行三年，今年郵局突然喊卡，讓不少瓜農感到可惜，有瓜農憂心少了一條產銷管道，恐影響哈密瓜銷量及價格。壯圍鄉新南村長、新南休閒農業區理事長葉慶文向郵局請命，他說，希望這項政策能夠延續，瓜農的產品才能有更多元的管道行銷全國，才能真正幫助農友，不宜貿然「喊停」。

中華郵政公司坦言，哈密瓜每年產量不穩，產量不足時，無法應付訂單需求，但產量多時，郵局訂單又無法消化，每到產季還需撥出人力裝箱、找貨源，所收的運費扣除人力成本後，幾乎是賠錢在做，才會在今年喊卡。

郵局說，今年雖未再與瓜農合作，但若有民眾在各分支局詢問，還是會將壯圍瓜農資訊提供給消費者，不會讓郵局行銷管道就此中斷。