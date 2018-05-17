〈北部〉竹南路邊停車收費 民憂人車爭道

2018-05-17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮為全縣第三大城鎮，人口逾八萬五千人，又鄰近竹南、新竹科學園區，遷入人口急速增加，也導致市區停車位不足。竹南鎮公所為解決停車亂象，擬於下半年於環市路內市區範圍及新南里主要道路辦理停車收費，獲多數鎮民支持，但有部分鎮民擔心，鬧區道路狹窄，若劃設停車格恐導致人車爭道，成為交通隱憂。

醫院、診所門口前擬改劃臨停黃線

竹南鎮公所昨天辦理路邊停車收費說明會，表示停車格劃設會依規定，道路寬度達十四米以上於兩側劃設、八米寬則於單側畫設，鬧區的十二米寬道路會先假放樣後再決定是否劃設單側停車格；另醫院、診所門口前也擬改劃臨停黃線。

鎮公所統計，目前實行範圍內現有汽車停車格數四百卅五個、機車停車格數兩百七十七個，評估未來增設後汽、機車停車格共約一千九百個，但確切數量仍待假放樣後，依照實際需求量修訂，再報請苗栗縣政府審核。

竹南國中停車場年底完成 可釋200車格

鎮公所指出，隨著竹南國中停車場年底設置完成後，約可再釋出兩百個停車位，另透過前瞻計畫經費於竹南火車站東側增設地下一層樓的停車場；未來路邊停車收費上路前，公所也會彙整私人空地作為路外合法停車場，並將地點上網公告，方便鎮民找車位。

代會主席：應採漸進式 鬧區以外暫緩

竹南鎮民代表會主席方進興贊成路邊停車收費，但他認為應採漸進式，由車站、銀行、公家單位附近道路優先劃設，遠離鬧區以外路段應暫緩實施。鎮長康世明則表示，政策上路前會先於博愛街、延平路、光復路等車流量大路段進行假放樣，觀察實行成效後再修正。