〈中部〉《心疼母罹癌掉髮》兩度剪髮捐癌友 小四女有愛

2018-05-17

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯國小昨日有廿一名女學生剪下長髮捐給癌友製作假髮，當中不乏二度捐髮者，其中小四女生魏以昕，因媽媽五年前罹癌化療掉光頭髮讓她心疼，兩年前首度剪髮捐出，昨天再度捐髮，她說，媽媽生病掉髮讓她非常心疼，因此願意繼續捐髮幫助癌友。

南投縣草屯國小家長會長李政峰的女兒李侑芯和表姊王詩璿，兩年前想捐長髮給癌友，獲得同學賴以昕和何靖嫻的響應並宣傳，促成該校首次剪髮捐癌友的活動。

昨日該校第二度舉辦剪長髮助癌友的活動，名留髮廊設計師到校為剪長髮的女學生修剪髮，有有十九名女生參與，其中還有才新生報到尚在唸幼兒園的小女生。另有兩位女學生的家長後來也送來孩子事先剪好的髮束，而所有的長髮都將捐給中華民國癌病腫瘤患者扶助協會為癌友製作假髮。

昨日再度響應捐長髮的魏以昕，特別將頭髮留到及腰的長度才剪掉。全程陪同女兒的魏媽媽林鳳茹透露，她自己是癌友，五年前罹癌化療，頭髮掉光，當時唸幼稚園的以昕非常心疼，上小二後知道同學李侑芯要捐長髮給癌友時，她告訴媽媽：「我想剪髮捐給癌友製作假髮！」林鳳茹非常支持女兒的決定。

林鳳茹說，這兩年以昕繼續留長髮，就是等待再次剪髮捐出，昨日完成心願，可以感覺女兒非常開心。