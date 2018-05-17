〈中部〉南投發行消費券 前進竹科拚觀光

2018-05-17

盼吸引科技業者來玩

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕南投縣未被中央列入補助遊客旅遊行列之中，縣內觀光業者決定團結力抗觀光寒冬，十六日在南投縣觀光產業聯盟協會號召下，印製面額一百元的消費券，透過「百萬好禮大相送」活動，前往新竹科學園區行銷南投觀光，盼吸引科技業到南投縣來遊玩。

每本二千元印五百本

南投縣觀光產業聯盟協會係由南投縣民宿協會、大埔里觀光發展協會、南投縣旅遊公會及溪頭、杉林溪、日月潭、清境迄東埔、北港溪溫泉區等風景區業者共同組成的，發行的消費券每本面額一百元共二十張，合計兩千元，總共印製五百本，使用期限從今年六月一日起至十二月三十一日截止，只要以手機感應消費券上的QRcode，便可了解配合的業者及可消費的場所。

南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎指出，竹科各公司福委會較少大規模人數出遊，而是由各部門員工自行選擇旅遊方式，以致一日或二日遊體驗旅程，深受民眾青睞，該協會充當縣內觀光業者與福委會的平台，讓竹科的上班族能更加認識南投，提振縣內觀光。

此外還有「百萬好禮大相送」摸彩活動，除了有各飯店及民宿住宿券以外，還有牛耳藝術渡假村spa券、妖怪村怪怪乖乖、采棉居貓頭鷹吊飾等伴手禮，獎品相當豐富。

立委︰中央後續補助

立委蔡培慧是魚池鄉的女兒，昨日已向交通部觀光局了解交通部觀光局補助南部四縣市觀光方案，建議也應給南投縣觀光補助，觀光局已同意，會繼續有多波補助方案來提振南投縣等縣市觀光。