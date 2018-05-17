〈中部〉八堡圳治水 前瞻金援1億50萬

2018-05-17

護堤陳舊龜裂有潰堤之虞

〔記者陳冠備／二水報導〕擁有三百年歷史的八堡圳，灌溉面積涵蓋彰化東半部，是彰化平原不可或缺的水源，惟因部分護堤陳舊逾齡，龜裂漏水嚴重，遇雨水暴漲，亦恐潰堤、掏空地基，危及沿線居民生命財產安全，經地方多次陳情，農委會近日核定前瞻基礎建設計畫-水環境建設共一億零五十萬元經費，立法委員陳素月昨天到場現勘並舉辦施工前說明會，並向鄉親們宣布這項好消息。

清朝康熙年間，彰化平原經常氾濫成災，乾季又沒水，施世榜為解決灌溉問題，自鼻仔頭 （今彰化縣二水鄉） 設圳頭，挖掘渠道，引用濁水溪的水來灌溉農田，卻都無法順利引水，一七一九年林先生以竹編圓錐形壩籠等方法，終於順利導水，才有現在的八堡圳。

三百年來，八堡圳已分為長度二十八公里，灌溉面積達一萬二千三○○公頃的八堡一圳，及長度十四點二公里，灌溉面積達九九五○公頃的八堡二圳，其中五十二年至五十八年間及八十六年起陸續改善部分渠道共二十二期工程，但挖東牆補西牆的整治方式，趕不及護堤老化速度，近年每逢大雨，沿線住戶便傳出淹水災情，整修需求已刻不容緩。

陳素月昨天邀集農委會農田水利處長謝勝信等單位人員現勘時指出，八堡圳堤岸仍有八成屬舊式砌石護堤，已不符時代防洪疏濬規範，希望藉由此次前瞻計畫中縣市管河川及區域排水整體改善計畫，向中央爭取一億零五十萬元經費，讓八堡圳治水能盡速改善，達到整體灌溉輸水及分擔排洪功能。

部分工程估明年二月完工

對此謝勝信表示，八堡圳是彰化平原重要的灌溉圳路，同時兼具排水功能，因此符合前瞻基礎建設計畫的補助要件。整治工程含八堡一圳二水段第一期二二五○萬元、八堡二圳二水段第一期三千萬元、八堡二圳田中段第一期一八五○萬元、八堡一圳社頭段二九五○萬元（二十二期改善工程延伸），部分工程已於五月初開工，預計明年二月完工。