〈中部〉嘉市議會定期會開議》市府提中央補助款墊付案 議會退回

2018-05-17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會定期會昨天開議，一讀會審查市府因應年度中新增中央補助計畫經費，提出「開會期間以墊付案、休會期間以行文同意墊付方式辦理」案，多名議員主張照追加減預算程序辦理即可，大會決議退回該案，並要求市府依「各機關單位預算執行要點」第四十四點規定辦理。

涂醒哲︰將釐清法規意義

市長涂醒哲會後受訪表示，議員對法規認知不同，將請市府主計處及業務權責局處釐清法規意義，逐一提墊付案「試試看」；他還說，市府要認真做事，爭取中央經費，「議會是不是要配合」？如前瞻基礎建設計畫經費累計逾二百五十億元，如可墊付先做，市政效果更快展現。

主計處長房銘輝說，年度中新增的中央補助計畫經費，開會期間原則上辦理追加減預算處理，但因這要三個多星期作業時程，怕執行效率延宕，未來爭取預算恐受影響，墊付案程序較簡單，將依規定逐案提墊付案。

市府工務處提案「楊柳道」中央排水水環境改善計畫，爭取前瞻計畫十九億元，待中央核定，另，文化局提案「重現木都再造歷史現場計畫」，申請一．二六億元。

議長蕭淑麗表示，退案決議是照多數議員意見裁示，除非如雅竹路「停十四」周邊人行生活廣場道路開闢案有爭議，議會不可能背書外，只要合法、有時效急迫性的墊付案，都會同意。

審計部嘉義市審計室主任黃森裕說，法規有規定可提墊付案，但如何解讀，見仁見智，為府會和諧著想，市府認為依法可行的話，可多溝通、說服議員同意。

昨一讀會上，議員黃國村率先建議墊付案不予受理，議員鄭光宏、廖天隆認為定期會後還能開臨時會，照追加減預算辦理；議員蔡文旭則主張同意墊付案，中央補助款核准，市府能馬上執行；惟蕭淑麗裁示依第四十四點規定辦理，蔡雖追問「是可以還是不可以墊付」？仍未能翻盤。