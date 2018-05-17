〈中部〉童寫信給150企業 出國參展獲贊助

2018-05-17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕出國比賽籌旅費，小學生寫信給企業喜獲捐款！

馬國發明展 嘉大附小3童奪銀

嘉義大學附設小學五年級學童李定玨、王郁瑩與林侑葶的發明作品「筆洞可調整的布捲鉛筆盒」，獲選參加今年馬來西亞國際青少年發明展（WYIE），但出國參展對李家負擔不小，他寫信給國內一百五十家大企業，盼能贊助旅費，結果台塑企業肯定其勇氣，捐助五萬元，上週他穿著感謝台塑贊助的服裝參展獲得銀獎，回饋捐助之恩。

台塑企業汪姓組長受訪時強調，雖是小學生來信，但內容清楚，公司長期關注教育，經慎重查證及討論，以贊助校方經費方式協助。

嘉大附小教師翁秀玉指導李定玨、王郁瑩與林侑葶創意發明，利用鬆緊帶配合長形扣來調整布捲鉛筆盒間距，可放入筆尺等文具，搭配魔鬼氈來調整鉛筆盒高度，設計接布擴充容量，完成「筆洞可調整的布捲鉛筆盒」。

李定玨寫信 爭取贊助出國旅費

定玨的父親李岩錡是嘉市北園國中教師，負責一家五口生計，定玨有時會氣喘，需家人陪同，旅費每人兩萬餘元，加上同行者，對家中負擔不小；父子倆思考如何解決，爸爸提議請企業贊助，兒子真的嘗試，由李岩錡整理國內大企業名單，定玨上網查詢各公司董事長姓名、公司E-mail並擬稿，以「敬愛的Ｘ董事長」起頭，介紹姓名、年級，說明參展作品特色，爭取贊助旅費，「讓社會大眾體認貴公司提攜後進，不遺餘力的用心與苦心。」

3家回應 台塑企業捐款5萬元

定玨在三、四月時寄信給一百五十家企業，僅三家回應，一家回覆已有合作對象而婉拒，一家要求提供家庭支出大於收入證明，台塑企業則向校方查證，經翁秀玉說明後，同意捐款給學校統籌運用。

李岩錡說，原意是建議孩子思考解決問題，「還在想全部落空要怎麼安慰，沒想到真的獲得捐款」；定玨平時很節省，很開心為家裡減輕負擔，五月十至十二日參加馬來西亞ITEX國際發明展中的國際青少年發明展時，攤位插上國旗，還製作Ｔ恤及布條，寫上「感謝台塑企業熱情贊助嘉大附小發明展」。