〈中部〉會考遇白沙媽遶境 北港2考場周邊禁燃炮

2018-05-17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國中教育會考十九、二十日舉行，十九日適逢白沙屯媽祖從北港要回鑾，避免鞭炮聲、鑼鼓聲影響考生應試，試務中心協調警方、北港鎮公所在北港農工、北港高中二個考場周圍劃設噪音管制範圍，禁止燃放鞭炮。

北農、北高周邊劃噪音管制區

國中會考雲林考區今年試務工作由北港高中負責，報考人數七千四百七十三人，設有斗六高中、斗六家商、西螺農工、虎尾高中、虎尾農工、土庫家商、北港高中及北港農工共八個考場、二○四間試場。

北港高中校長傅國樑指出，每間試場都有冷氣，也有學校申請在沒冷氣的試場應試，八個考場也都有特殊試場及預備試場，身體不適考生可戴口罩，但要經過監考人員檢查，考生也可以穿外套。另外，每個試場都沒有時鐘，考生一定要自己帶手表，掌握作答時間，但不能攜帶智慧型或電子式手表。

傅國樑說，白沙屯媽祖徒步到北港進香十八日將抵達北港，十九日早上回鑾適逢國中會考首日，鞭炮聲、鑼鼓聲可能影響北港高中、北港農工兩考場的考生應試，試務中心邀請朝天宮、北港分局及北港鎮公所等單位召開協調會因應。

十九日在北港高中、北港農工周邊劃設噪音管制範圍，包括成功路、太平路、新南路、公園路、文仁路等主要道路及路口設置有八個管制點，有專人舉牌提醒信徒不要施放鞭炮，警方也會配合加強交通管制及疏導，請信徒、民眾能配合改道。

明天下午開放查看考場

傅國樑表示，各考場明天下午三點到五點開放，考生及家長可到場認識環境，但不能進入試場教室內，十九日儘量提早出門，避免塞車，並記得攜帶准考證。