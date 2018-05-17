〈中部〉北屯社宅果樹群 4步驟保護

2018-05-17

護樹團體發起搶救 盼原地保留

〔記者蔡淑媛／台中報導〕市府規劃北屯區東山段興建社會住宅，但基地內有一批以荔枝為主的果樹林，護樹團體昨天秀出空拍照，指茂密的果樹林恐被大量移植，要求原地保留，搶救北屯「小肺」，並已提報市府以群體樹林列管保護，盼打造城市森林，市府表示，已計畫四步驟保護既有樹木，移出加新植後，樹木會更多。

北屯區東山段社宅預定地位於北屯路、北平路口，西側是北屯兒童公園，靠近捷運綠線G5站，規劃兩大棟為一至三房型，共三百卅一戶；都發局住宅處長許由興指出，目前仍在細部設計，最快今年八月動工，順利的話預計於一百一十年完工。

台灣護樹協會執行長林裕翔指出，該處果樹是日治時期就有的荔枝果園，認為已達到台中市受保護樹木標準，樹林另有龍眼、芒果、茄冬等果樹，並以一九四八年與一九五九年的舊航照圖比，至少有六十以上歷史；林裕翔說，經歷史調查該處原有上百棵荔枝與果樹，部分樹木被砍除，現在僅剩七十九棵樹，是珍貴的歷史活見證，要求此建案定案前，應召開公聽會，並普查轄區內受保護樹木，儘速加以列管保護。

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲指根據台中市樹木保護自治條例，都發局發現基地可能有受保護樹木時，應向農業局進行提報，而非隱瞞當作不知情而繼續逕自開發，且認定受保護樹木之前不能動工。

市府：保護加新植 樹木會更多

都發局住宅處處長許由興表示，東山段社宅面積為五千三百八十四平方公尺，基地有七十九棵樹，符合本市樹木自治條例規定樹胸圍（兩百五十公分以上）有四顆，包括荔枝樹三棵、榕樹一棵，已原地保留，其他則依基地需求及原地植栽保留，研擬四步驟保護，一、原地保留上述四棵樹外、另保留未影響工程的十四棵樹，二、移出另地養護會影響工程的十四棵後、等完工後再移回基地，三、另地永久移植五十五棵到大里區光正段二、三期社宅預定地，四、另新植六十九棵，再加上附近的行道樹，基地最後會增至一○一棵樹。