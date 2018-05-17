〈中部〉《灰面鵟鷹慎入》八卦山驚見 長300米高10米鳥網

2018-05-17

農業處立即進行拆除

〔記者湯世名／彰化報導〕搶救鳥禽！彰化、南投八卦山區為知名賞鳥勝地，此時又是灰面鵟鷹遷徙過境季節，卻也引起不肖人士覬覦架設鳥網，警方據報彰化市八卦山第二公墓稜線遭違法架設鳥網，昨天會同縣府農業處人員趕抵現場，歹徒聞風逃逸，眾人赫見稜線上架設的捕鳥網竟長達三百公尺，立即進行拆除，縣府憂心這樣的大型鳥網可能還有好幾座，包括灰面鵟鷹等珍貴鳥禽恐遭獵捕，將要求轄區鄉鎮市公所加強巡視管理，以遏阻違法捕鳥歪風。

包括彰化縣議員賴岸璋、縣議員參選人李寶銀、縣府農業處副處長郭至善及彰化警分局等單位人員，昨天到彰化市八卦山第二公墓勘查，眾人在稜線上發現架設大型鳥網，粗估高十公尺、長三百公尺，綁纏繩線的手法相當專業，佈網設計可以升降，但鳥網上不見捕獲的鳥禽，研判歹徒已先一步取走鳥禽，聞風逃逸，農業處人員以鐮刀將綁在竹子上的繩索割除。

警方強調，通常捕獲賽鴿，勒贖價格為每隻三到五千元不等，但目前並非賽鴿熱季，不肖人士也可能鎖定過境的灰面鵟鷹或保育類鳥禽，捕捉後以高價販售。

郭至善指出，近年來非法架設鳥網捕捉賽鴿、野生鳥禽的情形已較少見，昨天先行簡易拆除，並行文彰化市公所承接後續將剩餘鳥網全數拆除及加強巡視管理。

獵捕恐吃罰金負刑責

他並強調，擅自架設鳥網獵捕類野生動物，將依違反《野生動物保育法第十九條》處六萬元以上、三十萬元以下罰金，獵捕保育類野生動物，則將處刑法六月以上、五年以下有期徒刑，併科二十萬以上、一百萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

  • 彰化市八卦山第二公墓稜線遭違法架設長度達三百公尺的超大型鳥網。（記者湯世名攝）

    彰化市八卦山第二公墓稜線遭違法架設長度達三百公尺的超大型鳥網。（記者湯世名攝）