〈中部〉《灰面鵟鷹慎入》八卦山驚見 長300米高10米鳥網

2018-05-17

農業處立即進行拆除

〔記者湯世名／彰化報導〕搶救鳥禽！彰化、南投八卦山區為知名賞鳥勝地，此時又是灰面鵟鷹遷徙過境季節，卻也引起不肖人士覬覦架設鳥網，警方據報彰化市八卦山第二公墓稜線遭違法架設鳥網，昨天會同縣府農業處人員趕抵現場，歹徒聞風逃逸，眾人赫見稜線上架設的捕鳥網竟長達三百公尺，立即進行拆除，縣府憂心這樣的大型鳥網可能還有好幾座，包括灰面鵟鷹等珍貴鳥禽恐遭獵捕，將要求轄區鄉鎮市公所加強巡視管理，以遏阻違法捕鳥歪風。

包括彰化縣議員賴岸璋、縣議員參選人李寶銀、縣府農業處副處長郭至善及彰化警分局等單位人員，昨天到彰化市八卦山第二公墓勘查，眾人在稜線上發現架設大型鳥網，粗估高十公尺、長三百公尺，綁纏繩線的手法相當專業，佈網設計可以升降，但鳥網上不見捕獲的鳥禽，研判歹徒已先一步取走鳥禽，聞風逃逸，農業處人員以鐮刀將綁在竹子上的繩索割除。

警方強調，通常捕獲賽鴿，勒贖價格為每隻三到五千元不等，但目前並非賽鴿熱季，不肖人士也可能鎖定過境的灰面鵟鷹或保育類鳥禽，捕捉後以高價販售。

郭至善指出，近年來非法架設鳥網捕捉賽鴿、野生鳥禽的情形已較少見，昨天先行簡易拆除，並行文彰化市公所承接後續將剩餘鳥網全數拆除及加強巡視管理。

獵捕恐吃罰金負刑責

他並強調，擅自架設鳥網獵捕類野生動物，將依違反《野生動物保育法第十九條》處六萬元以上、三十萬元以下罰金，獵捕保育類野生動物，則將處刑法六月以上、五年以下有期徒刑，併科二十萬以上、一百萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。