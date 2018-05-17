〈中部〉19年的回家路 921災民有房了

2018-05-17

六處平價住宅 政院核定專案讓售

〔記者佟振國／南投報導〕當了十九年無巢氏，今年終於變成有殼蝸牛！南投縣政府專案讓售全縣六處震災平價住宅一二二戶，已獲行政院正式核定，縣府昨在埔里鎮公所召開首批北梅、南光新社區五十二戶讓售說明會，計算房屋殘值與多年來的房屋租金可全額折抵售價，每戶依坪數大小從七十萬至二百一十萬不等，在高房價時代，大幅減輕弱勢居民負擔。

九二一大地震今年將屆滿十九年，災後為安置地震災民或土石流危險區住戶，縣府在埔里、南投、草屯、中寮等鄉鎮市興建平價住宅，並供地震受災戶承租多年，承租戶不斷陳情盼以合宜價格承購，但礙於法令無法推動，經縣府修正「南投縣縣有管理財產自治條例」，將專案核准出售增列為非公用不動產得予出售範圍，今年二月廿六日行政院終於核准在案，讓承租戶能夠在未來三年內合法承購平價住宅。

縣府建設處統計，可專案讓售的平價住宅有六處計一二二戶，戶數以埔里鎮最多，北梅新社區卅九戶與南光新社區卅四戶，其次南投市茄苳新社區卅一戶，草屯鎮紅瑤新社區十一戶，竹山鎮柯子坑新社區三戶，中寮鄉大丘園新社區四戶，首波有六十八戶申購。

北梅、南光新社區 52戶提出申請

埔里鎮的承租戶申購特別踴躍，北梅卅九戶已申請卅五戶，南光卅四戶也有十七戶，縣府昨天下午也在埔里公所召開專案讓售相關作業程序說明會，縣長林明溱表示，縣府已委託專業地政士事務所提供服務窗口，協助居民處理登記移轉、銀行貸款等繁雜工作，希望在提出申請後三個月內完成。

至於平價住宅預定專案讓售價格，則是土地面積乘以今年公告現值，加上房屋殘值，再扣抵已繳全額租金，依坪數大小，一戶售價從七十萬至二百一十萬不等，但縣府也規定承購人五年內不得出售、出典、贈與或交換。

在北梅新社區租屋九年的羅姓地震受災戶開心表示，九二一災後就一直想要有自己的家，但能力有限，只能長期承租平價住宅，感謝這幾年繳的租金可以全額折抵房價，大幅減輕她的負擔。