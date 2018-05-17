〈中部〉羽球戰績棒 西螺國中爭修繕場地

2018-05-17

〔記者詹士弘／雲林報導〕西螺國中羽球隊參加全國羽球團體錦標賽獲得二連霸，成績耀眼，選手廖柏翔在今年全中運也拿下個人銀牌，小選手有一流身手，但練習場地卻不佳，屋頂漏水，塑膠地板老舊易打滑，修繕經費約需八百萬，校方希望相關單位能協助，讓學生有更安全的練習空間。

屋頂漏水、地板易打滑

「不是冠軍獎盃，不要拿回來！」教練廖文彥表示，西螺國中是台灣羽球選手的搖籃，實力有目共睹，上月全中運團體賽，卻因戰術判斷失誤，連前八強都未進入，許多選手哭著回雲林，教練及選手誓言雪恥，全國羽球團體錦標賽一定要衛冕成功。

西螺國中校長許美珠表示，羽球隊選手來自文昌、中山及僑真國小，素質極佳，經教練廖文彥、蔡文心、廖俊傑指導，防護員減少選手受傷機會，加上選手的苦練，才能打出亮眼成績。

目前球隊有四人是現役國手，其中廖柏翔從小學二年級就開始打羽球，在今年全中運拿下個人銀牌，也列入中華奧會運動菁英育才計畫，前景無限，張凱翔、曾秉強在雙打表現也相當傑出。

許美珠指出，選手、教練用心，也必須有好的練習環境，目前學生在體育館內練習羽球，但場地從雲林二○○五年舉辦全國運動會後就未更新，下雨時屋頂會漏水，塑膠地板雖然堪用，但止滑效果不優，還有部分突起不平，學生練習時會打滑，有受傷之虞。

約需八百萬 盼中央補助

許美珠說，經評估，天花板止漏需工程款三百萬元，地板改為木質地板需五百萬元，已連續兩年向體委會爭取預算，縣府與立委也全力協助爭取，但至今等不到好消息，希望能早日更新場地，讓選手能安心練習。