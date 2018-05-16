〈南部〉永康國小新生未增班 教局遭抗議

2018-05-16

〔記者蔡文居、洪瑞琴／台南報導〕南市教育產業工會、永康國小家長會、永康國小教師會昨日到市議會、市府陳情抗議，他們指出，今年龍年新生增加，永康國小有增班空間，教育局卻硬不增班，變相懲罰龍年小一新生，教育局則解釋是依學校通報資料做總量管制，以保障學區內學生就學權益，教育局也表示，將再與永康國小進一步釐清原因。

教育產業工會表示，永康國小再三函文說明經挪移後有多餘校舍，可以增班容納龍年超額的小一新生，南市教育局完全置之不理，無理由即幫學校判定無空間增班，要求學校違反法定廿九人上限，增生到三十五人，嚴重傷害永康國小教學品質，相同情形還有善化區大成國小、小新國小，教育局不該武斷以總量管制為由，阻絕學生就近就學的權益，硬要將他們轉介至別的學校。

一行人分別到議會及市府陳情，議會由市議會秘書長郭伊彬代表接受，市府則由副秘書長李賢衛接受。

教育局表示，一○七學年度有永康國小等十三所國小列為總量管制學校，超出最多的是海佃國小，都已順利完成轉介，「壓力最大的學校都辦得到」，而在權衡學生就學權益及校舍空間不足情形下，已多次行文請永康國小於規定期限內協助轉介超出的學生至鄰近學校，而且總量管制也是依學校提報，但該校一直未積極處理，為顧及學區內學生安定就學權益，才請學校以增加班級人數做法因應，該做法一切符合規定，且行之有年。